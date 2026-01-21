熊本知事承諾全力搜救阿蘇空難 成立指揮本部派先遣隊前往山頂

日本熊本縣阿蘇火山是相當熱門的旅遊地點，當地有搭乘直升機從空中俯瞰火山口的體驗。(資料照，記者王錦義攝)

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕熊本縣阿蘇山遊覽直升機發生墜機事故，2名台灣旅客至今生死不明，駐日代表李逸洋已請日方全力搜救。熊本縣知事木村敬今天也錄製了一段影片表示，熊本縣會持續與相關機關合作，全力搜救。當地警消今天已在現場附近設立指揮本部，並派出先遣隊前往山頂評估現場狀況。

木村敬上週才剛出訪台灣，對於直升機事故深感痛心，允諾全力搜救。

由於直升機墜落地點位於阿蘇中岳第一火口東北內側的山坡，火口內側充滿有毒氣體需要高度警戒，加上發現地點位於陡峭斜坡，搜救人員難以接近。

據當地媒體報導，今天上午，現場周圍瀰漫著濃霧，熊本縣警察和阿蘇地方消防局上午7時30分左右在現場附近設立指揮本部。已派出先遣隊前往山頂評估現場狀況，再決定是否重啟搜救。

駐日代表處表示，李逸洋昨天接獲駐福岡辦事處處長陳銘俊的報告後，立刻指示請求日方全力搜救，同時指示駐日代表處負責急難救助事務的領務組、協助旅客的交通部觀光署東京辦事處及新聞組協助陳處長處理。

昨天深夜李逸洋接到行政院長卓榮泰的指示，再度指示陳處長請求日方全力搜救。福岡辦事處也與熊本縣府密切連繫，熊本縣知事木村敬錄製影片表示正在竭盡全力提供協助。

木村知事在影片中表示，得知台灣旅客昨天在阿蘇火山附近搭乘的直升機發生事故，尚不知安危，讓他感到很痛心。祈求乘客平安，熊本縣會持續與相關機關合作，全力搜救。

木村知事影片中譯：

我是熊本縣知事木村敬。

對於來自台灣、前來熊本旅遊的旅客於昨日在阿蘇火口遭遇直升機事故、目前下落不明的消息，令我深感痛心。

我本人上週才剛出訪台灣，重新深刻體認到台灣對熊本而言是無可取代的重要夥伴，如今發生這樣的事件，內心感到萬分沉痛。

今日天亮後，搜救隊已前往火口展開行動。在此衷心祈願搭乘者平安無事，熊本縣也將持續與相關機構密切合作，為搜尋與救援搭乘者全力以赴，直到最後一刻。

