熊本知事訪市府 盼多元合作

日本熊本縣木村敬知事率團拜會市長黃偉哲，希望透過直航，促進雙方多元交流。 （市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

日本熊本縣木村敬知事一行十三日至市府拜會市長黃偉哲市長，台南和熊本定期航線開航後，對雙方觀光深具助力，希望能藉由直飛航班，進一步拓展至交通、產業與觀光等多元領域。

黃偉哲表示，兩市情誼能隨定期航線開通，成為促進台南、熊本雙邊人才流動與觀光交流的重要橋梁，情誼並能由點到面深化發展。他指出，台南與熊本同具有深厚歷史底蘊、豐富物產及科技發展優勢，在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作，也歡迎更多熊本縣民利用直航航線造訪台南，感受台南古都魅力。

廣告 廣告

木村敬表示，台南豐富的歷史文化及高科技發展，讓他印象深刻，直航班機大大縮短兩市間距離，期許雙方在各面向都能深入交流，而今年也是二０一六熊本地震十週年，他感謝當初台南對熊本的支持與協助，透過友好交流及合作，讓雙方友誼長久地延續。

熊本縣位於日本九州中央，以熊本城、阿蘇火山及豐富自然景觀聞名，並擁有傳統祭典與農業特色，近年因半導體產業發展快速，成為日本重要科技產業聚落之一。熊本縣與台南交流緊密，除宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）為台南市友誼市，該縣甲佐町、菊池市也分別與安南區、東區締盟。觀光合作方面，宇土市加入台南市推動的「景點門票互惠計畫」，台南市民目前持身分證或市民卡前往當地的知名景點，可享免費入館優惠。