熊本縣立大津高校參訪開南中學 開心國際交流

劉美慧校長（右）致贈日本大津高校浦本校長紀念合照。

▲劉美慧校長（右）致贈日本大津高校浦本校長紀念合照。

日本熊本縣立大津高等學校師生參訪團一行232人，3日在浦本清隆校長帶領下蒞臨開南中學交流，透過各職業類科專業知能的分享與實作體驗，開南中學師生和大津高校同學都共同上了一堂跨國界國際教育課程，也落實了開南中學積極拓展學生國際視野，讓世界走進開南的辦學目標。

推動國際交流活動不僅是十二年國教課綱「國際教育」的具體實踐，更有助學子認識外國文化和提升國際競爭力，為了讓首次來訪的日本熊本縣立大津高校師生們能夠分享開南中學技職教育的成果，開南中學特別安排大津高校同學體驗各類科專業課程實作作為活動的主軸，也使得這次開南中學與大津高校的相見歡交流活動更增添了深厚的教育意涵。

為了表達師生們對大津高校參訪團的熱忱歡迎，當天早上開南中學大家長劉美慧校長特別親自率領全校各處室主管在穿堂列隊迎賓，同時安排各科同學接待大津高校師生進入活動中心，讓大津高校師生們深感賓至如歸。