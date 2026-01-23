熊本縣警公開阿蘇墜機最新影像！地形險惡搜救難 2台人生死未卜「明又有寒流」

熊本縣警今公開了最新的搜救畫面（左圖），現場地形極為險惡，讓搜救難度大大增加。（熊本縣警提供）

日本熊本縣阿蘇山20日發生觀光直升機墜毀事故，熊本縣警今（23日）公開了最新的搜救畫面。該架隸屬於阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」的遊覽直升機，目前被發現以嚴重損毀的狀態卡在阿蘇山中岳第一火山口內。機上搭載1名64歲男性駕駛員，以及2名來自台灣的夫妻遊客（41歲男性與36歲女性），這3人至今生死未卜。

綜合日媒報導，根據警方公開由上空及搜救隊於火山口邊緣拍攝的影像顯示，現場地形極為險惡，從火山口邊緣向內部延伸的坡面不僅是陡峭懸崖，地質也相當鬆軟不穩定。由於大破的機體位於火山口邊緣下方約50公尺處的陡坡上，立足點極差，導致搜救隊雖然在截至昨日為止的3天內多次嘗試接近，卻因天候不穩與地形限制，始終無法抵達機體旁確認人員狀況。

鑑於現場搜救行動陷入膠著，相關單位今上午改變方針，並未直接前往事故現場，而是召集了警察、當地消防局、自衛隊及阿蘇市公所等相關機構人員，前往「阿蘇廣域消防本部中部消防署」召開聯合協調會議。會議約有40人參與，主要針對目前險峻的現場狀況以及後續的救援手段進行非公開協議，消防單位表示將待協議結束後對外公布具體方針。

此外，氣象條件的惡化也讓搜救工作雪上加霜。熊本地方氣象台指出，受強烈冷氣團南下影響，九州北部上空約5500公尺處將湧入零下30度以下的寒氣。預計明日凌晨至午後，熊本縣內山區將出現大雪，平地也可能有積雪，且需嚴防路面結冰與視線不良等狀況。在嚴峻的氣象與地形雙重考驗下，當局決定以安全為優先，慎重研擬接下來的搜救計畫。

