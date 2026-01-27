熊本菊池一日遊｜在日本吃黑毛和牛只要400元？超高CP值美食、神社與足湯體驗一次收

在日本吃黑毛和牛，居然只要約 400 元？這次來到熊本近郊的「菊池」，才發現這裡根本是被低估的寶藏小鎮。不只午餐能用超親民價格吃到入口即化的黑毛和牛，還能在文化財建築裡用餐、走進寺院與神社、體驗和菓子手作、穿上武士盔甲、泡足湯放鬆身心。這趟熊本菊池一日遊，完全顛覆我對日本旅遊「很花錢」的想像。

熊本菊池一日遊｜asanisimasa

在日本用約台幣400元就能吃到黑毛和牛的高CP值午餐

來到熊本菊池，一定要把午餐留給這間超誇張 CP 值的餐飲咖啡廳asanisimasa。在日本旅遊時，黑毛和牛通常給人「價格不親民」的印象，但在這裡，只要約400元台幣，就能吃到一份完整的黑毛和牛套餐，真的會讓人第一口就懷疑自己是不是看錯價格。

圖/ReadyGo

這份和牛午餐使用的是日本黑毛和牛，肉質軟嫩、油脂細緻，煎至恰到好處，入口幾乎不需要多咀嚼就能化開，完全沒有腥味或油膩感，套餐內容除了主角和牛之外，還會附上沙拉，整體份量剛剛好，既有滿足感又不會過於負擔，如果時間與預算允許，也很推薦加點店內的甜點拼盤，甜點由蛋糕、布丁與冰淇淋組合而成，一次就能享受三種不同口感，作為午餐的收尾非常加分。

圖/ReadyGo

更特別的是，asanisimasa這家餐廳原位於日本注冊文化遺產的傳統建築內，毗鄰廣現寺。用餐時不只是吃一頓飯，而是同時置身於歷史氛圍之中，讓這頓和牛料理多了一層文化記憶點，也成為這趟熊本菊池一日遊中最讓人印象深刻的一站。

店家資訊 地址：1324 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331

營業時間：11:00-17:00(週四週五公休)

電話： +81 968-41-3728

熊本菊池一日遊｜廣現寺

慢慢認識日本佛教與工藝之美

吃完高 CP 值的黑毛和牛後，不需要移動太遠，由於餐廳本身就位於廣現寺的附近，這座寺院不只是用餐背景，更是菊池地區相當重要的佛教文化場域，也被列為日本的文化財產之一。

圖/ReadyGo

廣現寺供奉的是觀世音菩薩，整體氛圍寧靜而莊重，一走進境內，節奏自然就慢了下來，最吸引目光的，莫過於寺內氣勢磅礡的大型龍雕刻，線條細膩、神情生動，讓人不自覺多看幾眼，也感受到日本傳統工藝的深厚底蘊。

圖/ReadyGo

參觀過程中，若事先預約，住持將親自為您詳盡解說寺內的歷史背景與每一件作品的細節，從雕刻寓意到佛教象徵，都講得相當清楚，這樣的導覽體驗，讓原本可能只是「拍照打卡」的一站，變成真正能理解日本宗教文化與美學的過程，比起熱門觀光寺院的人潮洶湧，廣現寺多了一份安靜與親近感，很適合第一次接觸日本佛寺文化，或是想深入了解地方信仰的旅人，能在這樣的文化財空間裡吃飯、參觀、聽導覽，也讓整趟熊本菊池一日遊多了一層記憶點，而不只是走馬看花。

景點資訊 地址： 1718-1 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331

營業時間：06:00-17:30

電話：+81 968-25-4030

熊本菊池一日遊｜中原松月堂

親手製作道地和菓子，把日本職人精神帶回家

離開廣現寺後，行程轉向更貼近日常生活的一站——中原松月堂。這裡是在地相當有人氣的老字號和菓子店，也是許多旅人來到菊池會特地安排的文化體驗行程，走進店裡，整個空間瀰漫著淡淡的甜香，讓人瞬間靜下心來，和菓子手作體驗會由老師一步步示範，從捏形、配色到細節修飾，都能感受到日本職人對「美感與季節感」的講究。

圖/羅世玟(圖左)、ReadyGo(圖右)

這次體驗能親手製作三款不同造型的和菓子，包含櫻花、橘子，以及代表熊本的熊本熊造型，完成後的成品不只外型可愛，細節也相當精緻，讓人一邊欣賞、一邊猶豫到底該不該吃掉，體驗結束時，店主端上了熱茶與點心，成了行程中最療癒的小插曲，除了體驗活動，中原松月堂店內也陳列了各式各樣的和菓子與伴手禮，包裝典雅細緻，很適合帶回家送人，比起大型觀光甜點店，這裡更多了一份溫度與人情味，也讓人透過味覺與雙手，實際感受到日本傳統點心文化的魅力。如果說前面的行程是在認識日本的歷史與信仰，那麼在中原松月堂，則是用最生活化的方式，體驗日本人如何把「日常」做到極致。

店家資訊 地址： 285 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331

電話：+81 968-25-2413

營業時間：09:00-19:00

熊本菊池一日遊｜菊池神社

在寧靜神域中祈求平安，感受在地信仰氛圍

結束和菓子手作體驗後，行程繼續前往菊池地區相當重要的信仰據點——菊池神社，菊池神社多了一份清幽與自在，也更貼近在地居民的日常信仰生活。走進神社境內，首先映入眼簾的是莊嚴的鳥居與整齊的參道，周圍被綠意環繞，氣氛相當平靜。沒有過多商業設施與人潮干擾，參拜過程顯得格外專注，也讓人能真正靜下心來，向神明祈求旅途平安與順利。

圖/菊池神社

菊池神社主要供奉的是與菊池氏一族相關的歷史人物，神社本身也承載著地方歷史與精神象徵，即使不特別研究日本神道背景，單純在神社內散步、感受空氣與光影變化，也能體會到日本神社獨有的靜謐感。

圖/菊池神社

從這裡可以一覽菊池的風景，非常適合作為行程中的「轉換節奏點」，讓人從體驗與美食中稍作沉澱，再繼續後面的行程，也正因為這樣的安排，讓整趟熊本菊池一日遊不只是吃吃喝喝，而是多了一份心靈層面的體驗。

景點資訊 地址：1257 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331

電話：+81 968-25-2549

營業時間：09:00-17:00

熊本菊池一日遊｜菊池市故鄉創生市民廣場

穿上武士盔甲、體驗足浴，在歷史與放鬆之間切換

從菊池神社離開後，行程來到充滿歷史氣息的菊池市故鄉創生市民廣場，這裡不只是當地居民休憩散步的公園，也結合了歷史文化體驗，成為菊池一日遊中相當有特色的一站。

圖/ReadyGo

最特別的體驗，就是能親身穿上日本武士盔甲。從頭盔到護甲一件件穿戴完成後，瞬間有種穿越時代的錯覺，彷彿回到日本武士活躍的年代，現場也貼心準備了拍照用的相框與小禮物，讓這段體驗不只停留在回憶裡，也能實際帶回家收藏。

圖/ReadyGo

結束武士體驗後，還能在園區內享受足浴放鬆雙腳，溫熱的水搭配自然景觀，讓走了一整天的疲勞慢慢釋放，現場也附有點心可以享用，整體氛圍相當愜意，這一段時間很適合放慢腳步，單純感受菊池的生活節奏。

圖/ReadyGo

菊池市故鄉創生市民廣場同時兼具「體驗感」與「休息感」，讓行程不會過於緊湊，也讓人有餘裕消化前面接收到的文化與歷史資訊，作為下午後段的安排，剛剛好為接下來的最後一站留下最舒服的狀態。

景點資訊 地址：1077 Morikita, Kikuchi, Kumamoto 861-1312

電話：+81 968-24-0007

觀光協會(足浴茶店)營業時間：10:00–17:00

熊本菊池一日遊｜正觀寺丸寶

日本最薄的和菓子，精緻到捨不得一次吃完

一日行程的最後一站，來到以「日本最薄和菓子」聞名的正觀寺丸寶，為熊本菊池一日遊畫下細緻又優雅的句點。這裡最具代表性的商品，是厚度僅約 1.2 毫米的超薄和菓子，拿在手上幾乎能透出光線，入口時口感輕盈、不甜膩，伴隨淡淡香氣，讓人忍不住一片接一片，這種細膩度，也正好體現日本職人對細節近乎苛求的精神。

圖/羅世玟(圖左)、ReadyGo(圖右)

店內提供多種尺寸與款式的禮盒選擇，包裝設計簡約典雅，非常適合作為伴手禮帶回家，不論送親友或自用都很體面，比起誇張華麗的甜點，正觀寺丸寶的和菓子走的是耐看、耐吃的路線，越吃越能感受到其中的層次。

圖/ReadyGo(圖左)、羅世玟(圖右)

在走了一整天、體驗了美食、文化與歷史之後，用這樣一份溫柔細緻的甜點作結，剛剛好，也讓人再次感受到，菊池這座小鎮的魅力，不在於刺激，而在於每一站都讓人慢慢品味、慢慢記住。

店家資訊 地址：1097-2 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331

電話：+81 968-25-3721

營業時間：08:00-18:00(週日公休)

熊本菊池一日遊行程規劃

菊池一日遊！

熊本菊池一日遊常見問題

asanisimasa 是什麼樣的餐廳？

asanisimasa 是位於熊本菊池的高 CP 值餐廳，主打平價黑毛和牛午餐。實際用餐時，確實能以約台幣 400 元左右的價格吃到黑毛和牛套餐，包含主餐與沙拉，品質與價格落差感非常大，是許多旅人推薦的菊池美食。

中原松月堂的和菓子手作體驗內容是什麼？

中原松月堂提供和菓子手作體驗，由老師帶領製作多款造型和菓子，例如櫻花、橘子與熊本熊。體驗過程會先招待茶點，適合想深入體驗日本甜點文化的旅人。

菊池市故鄉創生市民廣場有哪些必體驗活動？

菊池市故鄉創生市民廣場最受歡迎的是武士盔甲體驗，可以實際穿戴盔甲拍照留念，並搭配足浴放鬆雙腳，適合走了一整天後稍作休息。

正觀寺丸寶有什麼特色？

正觀寺丸寶以厚度約 1.2 毫米的超薄和菓子聞名，口感輕盈、不甜膩，帶有淡淡香氣，是菊池相當具代表性的伴手禮選擇。

本文為 「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此