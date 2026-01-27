熊本菊池一日遊｜在日本吃黑毛和牛只要400元？超高CP值美食、神社與足湯體驗一次收
在日本吃黑毛和牛，居然只要約 400 元？這次來到熊本近郊的「菊池」，才發現這裡根本是被低估的寶藏小鎮。不只午餐能用超親民價格吃到入口即化的黑毛和牛，還能在文化財建築裡用餐、走進寺院與神社、體驗和菓子手作、穿上武士盔甲、泡足湯放鬆身心。這趟熊本菊池一日遊，完全顛覆我對日本旅遊「很花錢」的想像。
熊本菊池一日遊｜asanisimasa
在日本用約台幣400元就能吃到黑毛和牛的高CP值午餐
來到熊本菊池，一定要把午餐留給這間超誇張 CP 值的餐飲咖啡廳asanisimasa。在日本旅遊時，黑毛和牛通常給人「價格不親民」的印象，但在這裡，只要約400元台幣，就能吃到一份完整的黑毛和牛套餐，真的會讓人第一口就懷疑自己是不是看錯價格。
這份和牛午餐使用的是日本黑毛和牛，肉質軟嫩、油脂細緻，煎至恰到好處，入口幾乎不需要多咀嚼就能化開，完全沒有腥味或油膩感，套餐內容除了主角和牛之外，還會附上沙拉，整體份量剛剛好，既有滿足感又不會過於負擔，如果時間與預算允許，也很推薦加點店內的甜點拼盤，甜點由蛋糕、布丁與冰淇淋組合而成，一次就能享受三種不同口感，作為午餐的收尾非常加分。
更特別的是，asanisimasa這家餐廳原位於日本注冊文化遺產的傳統建築內，毗鄰廣現寺。用餐時不只是吃一頓飯，而是同時置身於歷史氛圍之中，讓這頓和牛料理多了一層文化記憶點，也成為這趟熊本菊池一日遊中最讓人印象深刻的一站。
店家資訊
地址：1324 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331
營業時間：11:00-17:00(週四週五公休)
電話： +81 968-41-3728
熊本菊池一日遊｜廣現寺
慢慢認識日本佛教與工藝之美
吃完高 CP 值的黑毛和牛後，不需要移動太遠，由於餐廳本身就位於廣現寺的附近，這座寺院不只是用餐背景，更是菊池地區相當重要的佛教文化場域，也被列為日本的文化財產之一。
廣現寺供奉的是觀世音菩薩，整體氛圍寧靜而莊重，一走進境內，節奏自然就慢了下來，最吸引目光的，莫過於寺內氣勢磅礡的大型龍雕刻，線條細膩、神情生動，讓人不自覺多看幾眼，也感受到日本傳統工藝的深厚底蘊。
參觀過程中，若事先預約，住持將親自為您詳盡解說寺內的歷史背景與每一件作品的細節，從雕刻寓意到佛教象徵，都講得相當清楚，這樣的導覽體驗，讓原本可能只是「拍照打卡」的一站，變成真正能理解日本宗教文化與美學的過程，比起熱門觀光寺院的人潮洶湧，廣現寺多了一份安靜與親近感，很適合第一次接觸日本佛寺文化，或是想深入了解地方信仰的旅人，能在這樣的文化財空間裡吃飯、參觀、聽導覽，也讓整趟熊本菊池一日遊多了一層記憶點，而不只是走馬看花。
景點資訊
地址： 1718-1 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331
營業時間：06:00-17:30
電話：+81 968-25-4030
熊本菊池一日遊｜中原松月堂
親手製作道地和菓子，把日本職人精神帶回家
離開廣現寺後，行程轉向更貼近日常生活的一站——中原松月堂。這裡是在地相當有人氣的老字號和菓子店，也是許多旅人來到菊池會特地安排的文化體驗行程，走進店裡，整個空間瀰漫著淡淡的甜香，讓人瞬間靜下心來，和菓子手作體驗會由老師一步步示範，從捏形、配色到細節修飾，都能感受到日本職人對「美感與季節感」的講究。
這次體驗能親手製作三款不同造型的和菓子，包含櫻花、橘子，以及代表熊本的熊本熊造型，完成後的成品不只外型可愛，細節也相當精緻，讓人一邊欣賞、一邊猶豫到底該不該吃掉，體驗結束時，店主端上了熱茶與點心，成了行程中最療癒的小插曲，除了體驗活動，中原松月堂店內也陳列了各式各樣的和菓子與伴手禮，包裝典雅細緻，很適合帶回家送人，比起大型觀光甜點店，這裡更多了一份溫度與人情味，也讓人透過味覺與雙手，實際感受到日本傳統點心文化的魅力。如果說前面的行程是在認識日本的歷史與信仰，那麼在中原松月堂，則是用最生活化的方式，體驗日本人如何把「日常」做到極致。
店家資訊
地址： 285 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331
電話：+81 968-25-2413
營業時間：09:00-19:00
熊本菊池一日遊｜菊池神社
在寧靜神域中祈求平安，感受在地信仰氛圍
結束和菓子手作體驗後，行程繼續前往菊池地區相當重要的信仰據點——菊池神社，菊池神社多了一份清幽與自在，也更貼近在地居民的日常信仰生活。走進神社境內，首先映入眼簾的是莊嚴的鳥居與整齊的參道，周圍被綠意環繞，氣氛相當平靜。沒有過多商業設施與人潮干擾，參拜過程顯得格外專注，也讓人能真正靜下心來，向神明祈求旅途平安與順利。
菊池神社主要供奉的是與菊池氏一族相關的歷史人物，神社本身也承載著地方歷史與精神象徵，即使不特別研究日本神道背景，單純在神社內散步、感受空氣與光影變化，也能體會到日本神社獨有的靜謐感。
從這裡可以一覽菊池的風景，非常適合作為行程中的「轉換節奏點」，讓人從體驗與美食中稍作沉澱，再繼續後面的行程，也正因為這樣的安排，讓整趟熊本菊池一日遊不只是吃吃喝喝，而是多了一份心靈層面的體驗。
景點資訊
地址：1257 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331
電話：+81 968-25-2549
營業時間：09:00-17:00
熊本菊池一日遊｜菊池市故鄉創生市民廣場
穿上武士盔甲、體驗足浴，在歷史與放鬆之間切換
從菊池神社離開後，行程來到充滿歷史氣息的菊池市故鄉創生市民廣場，這裡不只是當地居民休憩散步的公園，也結合了歷史文化體驗，成為菊池一日遊中相當有特色的一站。
最特別的體驗，就是能親身穿上日本武士盔甲。從頭盔到護甲一件件穿戴完成後，瞬間有種穿越時代的錯覺，彷彿回到日本武士活躍的年代，現場也貼心準備了拍照用的相框與小禮物，讓這段體驗不只停留在回憶裡，也能實際帶回家收藏。
結束武士體驗後，還能在園區內享受足浴放鬆雙腳，溫熱的水搭配自然景觀，讓走了一整天的疲勞慢慢釋放，現場也附有點心可以享用，整體氛圍相當愜意，這一段時間很適合放慢腳步，單純感受菊池的生活節奏。
菊池市故鄉創生市民廣場同時兼具「體驗感」與「休息感」，讓行程不會過於緊湊，也讓人有餘裕消化前面接收到的文化與歷史資訊，作為下午後段的安排，剛剛好為接下來的最後一站留下最舒服的狀態。
景點資訊
地址：1077 Morikita, Kikuchi, Kumamoto 861-1312
電話：+81 968-24-0007
觀光協會(足浴茶店)營業時間：10:00–17:00
熊本菊池一日遊｜正觀寺丸寶
日本最薄的和菓子，精緻到捨不得一次吃完
一日行程的最後一站，來到以「日本最薄和菓子」聞名的正觀寺丸寶，為熊本菊池一日遊畫下細緻又優雅的句點。這裡最具代表性的商品，是厚度僅約 1.2 毫米的超薄和菓子，拿在手上幾乎能透出光線，入口時口感輕盈、不甜膩，伴隨淡淡香氣，讓人忍不住一片接一片，這種細膩度，也正好體現日本職人對細節近乎苛求的精神。
店內提供多種尺寸與款式的禮盒選擇，包裝設計簡約典雅，非常適合作為伴手禮帶回家，不論送親友或自用都很體面，比起誇張華麗的甜點，正觀寺丸寶的和菓子走的是耐看、耐吃的路線，越吃越能感受到其中的層次。
在走了一整天、體驗了美食、文化與歷史之後，用這樣一份溫柔細緻的甜點作結，剛剛好，也讓人再次感受到，菊池這座小鎮的魅力，不在於刺激，而在於每一站都讓人慢慢品味、慢慢記住。
店家資訊
地址：1097-2 Waifu, Kikuchi, Kumamoto 861-1331
電話：+81 968-25-3721
營業時間：08:00-18:00(週日公休)
更多菊池旅遊相關介紹點擊：菊池観光協会 IG
熊本菊池一日遊行程規劃
菊池一日遊！
熊本菊池一日遊常見問題
asanisimasa 是什麼樣的餐廳？
asanisimasa 是位於熊本菊池的高 CP 值餐廳，主打平價黑毛和牛午餐。實際用餐時，確實能以約台幣 400 元左右的價格吃到黑毛和牛套餐，包含主餐與沙拉，品質與價格落差感非常大，是許多旅人推薦的菊池美食。
中原松月堂的和菓子手作體驗內容是什麼？
中原松月堂提供和菓子手作體驗，由老師帶領製作多款造型和菓子，例如櫻花、橘子與熊本熊。體驗過程會先招待茶點，適合想深入體驗日本甜點文化的旅人。
菊池市故鄉創生市民廣場有哪些必體驗活動？
菊池市故鄉創生市民廣場最受歡迎的是武士盔甲體驗，可以實際穿戴盔甲拍照留念，並搭配足浴放鬆雙腳，適合走了一整天後稍作休息。
正觀寺丸寶有什麼特色？
正觀寺丸寶以厚度約 1.2 毫米的超薄和菓子聞名，口感輕盈、不甜膩，帶有淡淡香氣，是菊池相當具代表性的伴手禮選擇。
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 629則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 2則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 12則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 435則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 88則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導現行新台幣紙鈔除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓非政治人物外，壹百圓及貳百圓則分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。民視 ・ 3 小時前 ・ 120則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 236則留言