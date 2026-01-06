熊本菊池一日遊｜日幣大降必玩路線 菊池溪谷、道之驛、人氣美食推薦

日幣大幅走低，正是安排日本旅行的最佳時機，如果你已經去過熊本市區、阿蘇，卻還不知道接下來該怎麼玩，那麼這趟熊本菊池一日遊一定要收進清單。從熊本市區自駕出發，一天就能走進森林系秘境、欣賞名水溪谷、品嚐在地人氣美食，最後入住房內就能泡湯的溫泉旅宿，行程輕鬆卻豐富，這篇一次整理菊池溪谷、道之驛、必吃餐廳與住宿亮點，照著走就對了。

熊本菊池一日遊｜豐田租車

熊本菊池自駕旅程的起點

前往菊池這類熊本近郊自然景點，最方便也最省時的方式就是自駕，而在熊本市區選擇豐田租車取車，是多數旅人最安心的選擇，取車據點多集中在熊本站與市區，流程清楚、車況穩定，即使是第一次在日本自駕，也能快速上手。

廣告 廣告

圖/ReadyGo

豐田租車距離機場約30分鐘，作為抵達熊本的第一站安排也很棒！從熊本市區開車前往菊池地區，車程約 50～60 分鐘，道路平順、指標清楚，非常適合安排一日遊或一泊行程，若希望旅程更有紀念感，也可事先以 Email 詢問是否能租借熊本熊彩繪車，讓整趟行程從取車開始就充滿熊本特色。對於想深入探索菊池溪谷、在地餐廳與溫泉旅宿的旅人來說，自駕不僅能自由掌控時間，也能避開大眾運輸班次限制，讓行程節奏更加輕鬆。

熊本菊池一日遊｜森の味処 なかむら

藏在山林裡的菊池人氣食堂

森の味処なかむら位在菊池山區，是許多在地人與熟門熟路旅客都會推薦的森林系食堂，餐廳外觀是一棟被藤蔓與綠意包圍的木屋老房子，走進來後彷彿進入山林深處，環境安靜而溫暖，很適合作為菊池一日遊的中途休息站。

圖/ReadyGo

餐點以在地雞料理為主，最受歡迎的是定食套餐，價格親民卻份量十足，雞肉口感 Q 彈紮實，能吃得到肉質本身的鮮甜，而不是過度調味的重口味，菇菇湯暖胃又順口，湯裡還能吃到麵疙瘩，吃完相當有飽足感，是許多人吃過一次就會再訪的原因。

圖/ReadyGo

用餐時能透過窗戶欣賞外頭的山林景色，四周只有自然聲音，讓人不自覺放慢節奏，對於從熊本市區一路自駕進入菊池的旅人來說，這裡不只是吃飯的地方，更是一段讓旅程轉換成「慢旅行」的關鍵停留點。

店家資訊 地址：1244 Yukino, Kikuchi, Kumamoto 861-1681

營業時間：11:00-14:30(週三公休)

電話： +81 968-27-0841

不只熊本城，這條賞櫻路線更驚豔

熊本菊池一日遊｜菊池溪谷

日本名水百選的森林秘境

菊池溪谷是熊本縣極具代表性的自然景點之一，被選為「日本名水百選」，以清澈碧綠的溪水與原始森林景觀聞名，沿著步道前進，能看見瀑布、岩石與潺潺流水交織而成的景色，整體氛圍靜謐療癒，讓人很容易忘記時間。

圖/ReadyGo

溪谷內的步道設計平緩好走，不需要登山經驗也能輕鬆散步，非常適合情侶、朋友或想放慢節奏的旅人，夏季時溪水沁涼，是避暑的好去處；秋天則能欣賞楓葉染紅山谷的景象，是菊池溪谷最受歡迎的季節之一。對於安排菊池一日遊的旅客來說，菊池溪谷是一個能真正感受到熊本山林魅力的停留點，從餐廳或市區自駕前來動線順暢，停留約一到兩小時即可走完主要步道，既不會太累，也能完整體驗自然風景。

圖/ReadyGo

圖/ReadyGo

走完步道後，整個人彷彿被森林慢慢安靜下來，腳步不自覺放緩，呼吸也變得更深，這裡不是那種需要趕著拍照打卡的景點，而是一個適合靜靜感受風聲、水聲與光影變化的地方，無論是第一次來熊本，還是已經走過阿蘇與市區景點，菊池溪谷都能帶來截然不同的自然體驗，也正因為這樣，許多人會把菊池溪谷安排在行程的中段，讓節奏從城市與美食，轉換成貼近自然的步調。

店家資訊 地址： 5026 Haru, Kikuchi, Kumamoto 861-1441

電話： +81 968-27-0210

營業時間：8:30～17:00

熊本菊池一日遊｜道の駅 七城メロンドーム

熊本菊池最可愛的甜點補給站

道之駅七城メロンドーム是熊本菊池相當有人氣的休息站，以醒目的哈密瓜造型屋頂成為不少旅人路過一定會停下來拍照的地標，從菊池溪谷開車過來車程不長，很適合作為下午行程的中繼補給點，讓身體與腳步都稍微休息一下。

圖/ReadyGo

這裡最不能錯過的就是各式哈密瓜相關商品，其中人氣最高的是現打哈密瓜果汁，使用當地產的七城哈密瓜製作，香氣濃郁、口感滑順，雙份哈密瓜版本更是許多遊客一喝就愛上的必點品項，除了飲品，也能買到哈密瓜甜點、伴手禮與在地農產，一站就能補齊。

圖/ReadyGo

整個道之驛空間寬敞、動線清楚，不論是短暫停留還是慢慢逛都很舒服，對自駕來說，這裡不只是休息站，更像是一個能感受到熊本農產魅力的小型市集，輕鬆卻很有地方特色，在菊池一日遊的節奏中，七城メロンドーム剛好扮演了「轉換場景」的角色，從森林與溪谷走出來，換成甜點與農產的輕旅行氛圍，讓行程不會過於緊湊，喝完一杯哈密瓜果汁、買點伴手禮後，再繼續前往下一站甜點農場或準備入住溫泉旅宿，整趟行程的節奏自然又順暢。

店家資訊 地址：306 Shichijomachi Okada, Kikuchi, Kumamoto 861-1368

電話：+81 968-25-5757

營業時間：09:00～18:00

熊本菊池一日遊｜咯咯農場 雞蛋庵（物產館）

使用稀有紅葉雞的新鮮雞蛋

コッコファーム是熊本菊池相當知名的雞蛋主題農場，其中「たまご庵 物産館」更是許多人專程造訪的甜點補給站，農場以飼養稀有品種紅葉雞聞名，每天清晨產出的新鮮雞蛋品質穩定，也讓這裡成為一天能銷售上千箱雞蛋的人氣農場。物產館內最受歡迎的，莫過於使用新鮮雞蛋製作的甜點，原味泡芙內餡濃郁滑順，一口咬下會直接爆漿；火腿雞蛋糕則加入火腿與蔬菜，鹹甜平衡、口感扎實，和一般甜點店吃到的風味完全不同。

圖/ReadyGo

許多人原本只是短暫停留，最後卻忍不住多買幾份當點心或伴手禮，除了現吃甜點，物產館內也販售雞蛋、加工食品與各式在地商品，很適合在行程中段補充能量，同時把熊本菊池特色帶回家，由於物產館營業時間至 17:30 為止，建議安排在下午較早時段前往，才能安心選購、不必趕時間，在菊池一日遊的節奏中，這裡剛好是從自然景點過渡到放鬆行程的重要一站，吃點甜、補充體力後，不論是繼續前往溫泉旅宿，或準備結束一天的行程，都會讓整趟旅程多一份滿足感與記憶點。

店家資訊 地址：1077 Morikita, Kikuchi, Kumamoto 861-1312

電話：+81 968-24-0007

營業時間：9:00–17:30

熊本菊池一日遊｜農のオーベルジュ 白金の森

山林環繞的靜謐住宿環境

白金之森是一間主打「房內即可泡湯」的山林系溫泉旅宿，也是許多旅人安排菊池行程時，選擇放慢節奏、好好休息的一站，不同於市區飯店一開門就是床與行李箱的空間，這裡的客房規劃寬敞，能讓人一走進房內就感受到真正的放鬆感。

圖/ReadyGo

房內溫泉是白金之森最吸引人的特色，泉質富含礦物質，被稱為美肌之湯，無論是傍晚抵達後泡湯舒緩一整天的疲勞，或隔天早晨在山景陪伴下慢慢醒來，都能感受到溫泉帶來的療癒感受，館內也貼心準備化妝水、乳液與浴衣，讓旅人不需額外準備。

圖/ReadyGo

客房內備有 minibar、咖啡與酒水，夜晚不必外出也能在房內小酌放鬆，乾濕分離的衛浴空間、舒適的床鋪配置，以及窗外延伸的山林景色，讓人自然放慢腳步，不被時間追著走，將白金之森安排在菊池一日遊的最後一站，會讓整趟旅程收得非常完整，白天走過森林、溪谷與在地甜點後，回到安靜的山林裡泡湯休息，不只是住宿，更像是一段替旅程畫下句點的溫柔時光。

店家資訊 地址：日本〒861-1312 Kumamoto, Kikuchi, Morikita, 字白金2016番地1

電話： +81 968-24-6600

更多菊池旅遊相關介紹點擊：菊池観光協会 IG

第一次玩熊本菊池這樣玩！

熊本菊池一日遊行程規劃

熊本菊池一日遊常見問題

熊本菊池一日遊適合自駕嗎？

是的，熊本菊池一日遊非常適合自駕。菊池溪谷、森林餐廳與道之驛景點較分散，大眾運輸班次少，自駕能有效節省時間。建議在熊本市區的 豐田租車 取車，行程最順。

熊本菊池道の駅 七城メロンドーム有什麼必買？

道の駅七城メロンドーム 最受歡迎的是哈密瓜果汁與哈密瓜甜點，屋頂外型也是拍照重點。這裡同時販售多種在地農產與伴手禮。

熊本菊池白金之森住宿特色是什麼？

白金之森最大特色是房內即可泡溫泉，泉質富含礦物質，被稱為美肌之湯。房型空間寬敞，適合情侶或想放鬆的旅人。

菊池溪谷適合全年造訪嗎？

是的，菊池溪谷四季皆有不同景色。

本文為「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此