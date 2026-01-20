生活中心／綜合報導

日本熊本縣阿蘇山一帶，今天（20日）上午傳出，一架繞行火山口的觀光直升機失聯，機上除了1名60多歲的駕駛外，還載有2名台灣籍旅客，目前還在持續搜救中，而警方在當地時間下午4點多，在阿蘇火山口附近發現，疑似是直升機機體，也有直播畫面，疑似拍下直升機墜落瞬間畫面。

直升機從厚厚雲層中飛出來，但大約不到30秒，明顯看到，飛機直接墜入山谷中，日本時間週二上午11點左右，這架從從阿蘇卡德利動物樂園出發的觀光直升機，突然在阿蘇山的上空失聯，疑似在河口附近的保全，還聽見「碰」的巨大聲響，直升機上，由60多歲的日籍飛行員駕駛，載著41歲的男性、跟36歲女性，兩人都是台灣人，當時乘客的智慧型手機碰撞偵測系統，發出強烈撞擊觸發報案機制，隨後三人便失聯。

熊本觀光直升機驚傳失事！ 2台客失聯「墜毀瞬間」曝光

阿蘇卡德利動物樂園觀光直升機上3名駕駛及乘客，仍在搜救中。（圖／民視新聞）





曾體驗直升機旅客Mike：「我剛看到滑手機看到的時候，我有嚇一跳，它會有一點稍微傾斜，我覺得那都是在可以容忍範圍的狀況下，你不會覺得好像在搭雲霄飛車。」3年前來體驗過的旅客，當時還帶著小朋友，回想當時，在直升機上，還能體驗轉彎的傾斜感受，體驗直升機旅客得體夫婦.：「那個直升機不是就這樣，它還會斜，對它還會這樣子左斜右斜。」要搭觀光直升機，從動物樂園入園之後，來到直升機起降場，但容易受到天氣、火山活動影響而取消飛行，失蹤的直升機，是當天最後一班，當時熊本縣內風速偏強，目前直升機業者，已經暫時中止這項觀光活動，熊本知事也派出警察直升機、跟消防直升機、還有航空自衛隊直升機一起搜救，當地時間下午4點10分左右，警方在阿蘇山的中岳火山口附近，疑似看到直升機機體，地上部隊擴大搜救中。





近年「搭觀光直升機繞行自然景觀」很受旅客歡迎。（圖／民視新聞）





外交部發言人蕭光偉：「我國駐福岡辦事處，已於第一時間聯繫，熊本縣政府瞭解相關情況，由於目前阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需要時間。」曾體驗直升機旅客Mike：「那邊的安全宣導，我覺得就是基本的，因為畢竟它是在一個，動物園裡面的直升機，它不是專門的一個飛行場。」其實，這家業者的直升機，2024年5月也曾發生事故，還好當時，機上3人都有保住性命，尤其近期，不只日本、在美國也有飛越大峽谷，搭直升機繞行各種自然景觀，近年來很受歡迎，飛行前的安全須知、及必要功課，還是得做足。





