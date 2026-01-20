熊本觀光直升機驚傳失聯！機上2台籍乘客下落不明搜救中

日本熊本縣阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」觀光直升機。(翻攝自@FishingRyusei_K)

日本熊本縣今(20)日驚傳觀光直升機行蹤不明，該直升機自阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，因不明原因於阿蘇山山頂處失去聯繫，機上共載有2名台灣籍乘客與一名飛行員，目前仍在全力搜尋中。

據當地媒體報導，熊本縣阿蘇廣域消防本部指出，當地時間上午11時許(台灣時間上午10時許)，消防單位接獲該直升機乘客手機發出的「偵測到劇烈衝擊」，進而觸發報案程序，而機上載有41歲男性與36歲女性，共2名台灣籍乘客，以及64歲男性駕駛，當局目前已派遣人員前往阿蘇火山口，持續進行搜救行動。