熊本警消仍未尋獲阿蘇火山台灣遊客 業者8年有5次飛安事故紀錄

2名台灣遊客在熊本阿蘇火山搭乘觀光直升機並疑似遇上墜機事故，當地警消22日一早再次試圖搜救，但尚未找到乘客與駕駛員。而直升機的營運公司此前已有2次「航空事故」、另有3次未有傷亡但是被認定為「重大事件」的案例。

現場地形氣候不佳 救援團隊難深入

綜合讀賣新聞等日媒報導，日本國土交通省21日已將此次事件認定為「航空事故」。熊本縣警方等單位22日表示，直升機殘骸位於接近噴出火山氣體的「湯池」附近，在距離火山口邊緣約100公尺下方的斜坡處。由於現場地勢容易崩落，導致搜救團隊無法接近殘骸；原本計畫以無人機進行確認，但因強風而被迫放棄。

「湯池」（湯だまり）在日文的火山相關語境中，意為在火山口或火山活動區內，因地下熱水或火山氣體加熱而形成的熱水池或泥湯池，附近存在火山噴氣孔，地表通常高溫鬆軟易崩塌，是相當危險的區域，因此搜救隊不敢冒然靠近。

日本運輸安全委員會航空調查事故官田上啟介22日前往現場視察，他向記者表示「希望能向直升機營運單位詢問情況」，在營運公司過往曾發生過飛安事故的情況下，「雖然事故涉及同一家營運公司，但我們還是會重新展開調查。」

並非首次飛安事故 出事機型是同一架

運輸安全委員會報告指出，營運直升機的公司「匠航空」（總部於岡山市）曾於2017年8月至2024年6月期間，至少發生2次「航空事故」與3次「重大事件」。航空事故是指有人員傷亡或機身重大損壞的飛安意外；重大事件則是可能導致航空事故，但最終沒有造成傷亡或重大損壞的事件。

此事在阿蘇火山口失事的直升機型。（資料照片／取自X @24page_web）

2024年5月13日，匠航空的直升機也從阿蘇卡德利動物樂園（カドリー・ドミニオン）起飛，大約飛行7分鐘後返回出發點，但卻發出一聲「砰」的巨響，隨後旋翼和引擎的轉速開始下降，飛行員雖然迫降在空地上，但因衝擊過大導致機身嚴重損壞，共有3人受傷。當時的直升機機型與此次失事的型號相同。

匠航空董座：檢查過都沒問題

匠航空董事長森岡匠21日召開記者會說明，表示此次事件的飛行員「在美國與日本都擁有飛行教官經驗，他性格沉穩注重安全，不會做出任何魯莽的行為。在1年2次的飛行體檢當中，我也沒有聽說他有什麼異狀」，他也強調，在事故當時「也有其他直升機在飛行，但沒有報告指出能見度明顯變差或有濃霧出現，因此我們認為當下的能見度是有維持住的。」

森岡匠強調，飛行員具有36年飛行資歷，而且直升機在起飛前的檢查也沒有問題，所以「仍然完全不清楚事故原因，我們正為（失蹤者）的安全祈禱。」

森岡匠解釋：「由於一旦在火山口上空發生狀況，應變會非常困難，因此我們都是完全避免飛越火山口上空。就算從正上方飛過，乘客其實也看不到什麼。為了讓旅客能看到火山特色景觀，我們會刻意避開正上方，通常是在火山口邊緣的外側飛行。某種程度來說，不飛到一定高度有時也沒辦法看到什麼，所以飛行高度會高於火山口外緣。」

