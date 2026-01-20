熊本阿蘇山直升機失事！2名台籍遊客生死未卜 日警疑於火山口附近尋獲機體

即時中心／林韋慈報導

日本九州熊本縣知名觀光景點「阿蘇火山」今（20）日驚傳觀光直升機失事。一架執行火山觀光飛行任務的直升機，疑似在阿蘇火口附近失聯，機上載有2名台灣籍旅客及1名日本籍飛行員，共3人，目前下落不明，相關單位正全力搜救。由於阿蘇火山為台灣旅客熱門景點，消息曝光後引發高度關注。日本警方在下午4點左右也傳出最新消息，表示疑似在中岳火山口目擊疑似直升機機體殘骸，正在確認當中。

熊本縣知事稍早發表聲明指出，今日上午11時左右，一架觀光用直升機於阿蘇火口周邊飛行時失去聯繫。縣警與消防單位已立即啟動搜救行動，並出動熊本縣防災消防直升機「雲雀號」、熊本縣警察直升機「大阿蘇號」，以及航空自衛隊直升機進行空中搜尋。

不過，受限於當地天候與地形影響，現場能見度不佳，搜救行動面臨困難。在當地時間下午4點10分左右，最新消息指出，警方在阿蘇山中岳火第一山口附近目擊到疑似直升機機體，地上部隊正加緊趕往現場。

對此，外交部回應表示，已福岡代表處保持聯繫，密切關注搜救進展；交通部觀光署則表示，目前尚未接獲相關通報，將持續掌握最新情況。

