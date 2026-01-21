熊本阿蘇山觀光直升機墜毀 機上兩名台灣人續搜救【不斷更新】
熊本縣知事︰對事故深感痛心 竭盡全力搜救
日本熊本縣阿蘇市昨天（20日）上午發生觀光直升機失聯事故，警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現直升機機體嚴重毀損。機上共載有三人，包括兩名台灣籍觀光客與一名駕駛，目前安危狀況仍待確認。搜索行動在昨天入夜後因天色昏暗暫停，今天（21日）上午已重新展開搜救。
駐福岡辦事處處長陳銘俊表示，事故後，行政院長卓榮泰指示駐日代表李逸洋，請求日方務必全力搜救，熊本縣知事木村敬立即回應，正在竭盡全力給予幫助。
木村敬今天也錄製一段影片，他在片中先以中文自我介紹，並表示「對於前來熊本縣的旅客於昨天捲入阿蘇直升機事故一事，我們深感痛心。就在上周，我才剛訪問台灣，再次深刻體會到台灣對熊本而言是不可或缺的重要夥伴，在這樣的背景下發生此事，令我感到萬分沉痛、心情無比沉重。」
他說，「今天自黎明起，搜救隊已前往事故現場展開行動。我們誠心祈禱機上人員能夠平安無事。同時，熊本縣也將持續與相關單位密切合作，竭盡全力搜救及提供協助。」
朝日新聞報導，根據熊本縣阿蘇廣域行政事務組合消防本部，20日當地時間上午10時50分（台北時間9時50分），一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機，原本計畫進行約10分鐘的觀光飛行。
消防單位指出，在阿蘇山中岳的火山口附近，乘客的智慧型手機疑似受到強烈撞擊，觸發了手機在遭受重大衝擊時會自動撥打119報案的系統，因此接獲通報。
根據直升機營運代理商，機上搭載一名60多歲男性駕駛員，以及兩名台灣籍男女觀光客，共三人。
搭乘直升機遊覽是近年來欣賞阿蘇山風光的熱門選項之一，可以從空中俯瞰壯闊的大自然景色。根據營運方網站，直升機觀光有多種行程，長至15分、短至4分，收費從一人6000日圓，到三人包機6萬日圓（約新台幣1200元至1萬2000元）不等。
【21日搜救進度】
搜救隊重新展開搜救行動（7:30）
熊本縣知事木村敬表示，21日黎明起，搜救隊已前往事故現場展開行動。同時，熊本縣也將持續與相關單位密切合作，竭盡全力搜救及提供協助。
【20日搜救進度】
尋獲墜毀機體駕駛乘客安危待確認 入夜搜索暫停（18:05）
警消下午在阿蘇山中岳第一火山口週邊發現機體嚴重毀損，包括2名台灣籍觀光客與1名駕駛員安危待確認。目前搜索行動因天色昏暗暫停，預計21日上午重新展開。
警方依據編號確認失聯直升機 機體嚴重毀損（17:40）
《熊本新聞》報導，當地時間下午4時10分左右，熊本縣警方直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的山坡上，從空中發現疑似墜毀的機體。報導稱，警方依據機體編號確認，墜毀機體屬於失聯的觀光直升機，機體已經嚴重毀損，由於現場地勢嚴峻，目前仍難以接近。
警方目視發現疑似機體（16:17）
警方表示，在阿蘇山中岳第一火山口周邊北側，目視確認到「疑似直升機機體的物體」，地面部隊正朝現場附近前進。
NHK報導，負責直升機營運的公司表示，直升機上午10時52分在「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，原本預計飛行約10分鐘觀光行程，可以俯瞰草千里與阿蘇中岳，在阿蘇山中岳火山口附近與地面失去通訊。機上搭載一名64歲男性駕駛員，以及2名台灣籍乘客（41歲男性、36歲女性）。
已定位、待天候許可搜救（15:30）
駐福岡辦事處處長陳銘俊獲悉最新搜救進度，目前已經從手機定位到失聯直升機地點，但仍因為濃霧無法接近，待天候與火山氣體許可，就可展開搜救。
據熊本縣當局立刻提出緊急應對措施，目前縣警和消防部門正在現場搜尋。縣警方面出動山岳救助隊3人、機動隊32人、直升機1架；消防方面出動消防員20人、防災消防直升機1架；福岡縣蘆屋基地所屬的航空自衛隊飛機也出動1架直升機與1架固定翼機空中搜尋。
出動自衛隊救援（14:25）
熊本縣知事木村敬第一時間與駐福岡辦事處處長陳銘俊聯繫，告知搜救進度，據知目前已經出動自衛隊參與救援。
陳銘俊表示，收到木村親自聯絡，告知目前已經出動警察、消防單位與自衛隊進行救援，然而由於山頂大霧，警方與搜救人員難以靠近，但所幸目前火山沒有明顯活動。木村並表示，所有熊本人都相當關切台灣旅客安全，將持續關注。
乘客手機曾發撞擊通報（13:53）
《每日新聞》報導，根據熊本縣阿蘇廣域行政事務組合消防本部，20日上午11時（台北時間10時）過後，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機，在阿蘇山山區附近失去聯絡。
熊本縣民電視台報導，乘客的智慧型手機向消防單位發送了「發生撞擊」的通知。警消隨即在周邊地區展開搜索，但截至下午1時，仍未發現直升機下落。
根據直升機營運代理商，機上搭載一名60多歲男性駕駛員，以及2名台灣籍男女觀光客，共3人。目前消防單位與山岳救助隊正在阿蘇山周邊持續搜索。
熊本阿蘇山直升機失聯 機上2名台灣人與駕駛（13:33）
根據熊本縣阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」等單位表示，這架直升機於20日中午左右在阿蘇山山頂附近失去行蹤。機上有2名台灣籍男女乘客與1名駕駛員。
