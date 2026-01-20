熊本阿蘇山觀光直升機失聯！偵測到撞擊 機上2台灣人生死未卜

【緯來新聞網】日本熊本縣一架觀光直升機，今（20日）上午傳出在阿蘇山附近失聯，機上共載有3人，包括2名台灣籍旅客和1名日本籍飛行員，3人目前生死未卜，相關單位已展開搜救行動。

熊本縣阿蘇卡德利動物樂園的觀光直升機。（圖／翻攝自阿蘇卡德利樂園官網）

綜合日媒報導，這架用於阿蘇卡德利樂園的觀光直升機，今天中午過了預定降落時間仍為返航，疑似在阿蘇山山頂附近失去聯繫。消防部門說明，今天上午11時4分（台灣時間10時4分）左右，乘客智慧型手機偵測到「衝擊」而自動通報，消防單位立刻回撥，但無法接通。



據了解，機上載有一名64歲男性機師，以及2名台灣籍旅客，分別為41歲男性與36歲女性。相關單位目前正朝阿蘇中岳火口附近展開機體搜尋，不過火口周邊車輛無法進入，搜救人員須步行前往，目前尚不清楚機體狀況，事故詳細原因還有待調查。



另外，根據《中央社》報導，事情發生後，熊本縣知事木村敬第一時間與駐福岡辦事處處長陳銘俊聯繫，告知搜救進度，已出動自衛隊參與救援。陳銘俊透露，收到木村親自聯絡，告知目前已出動警察、消防單位與自衛隊進行救援，但因為山頂大霧，警方和搜救人員難以靠近，好在目前火山沒有明顯活動，胎強調所有熊本人都十分關心台灣旅客安全，將持續關注。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

青峰驚喜現身王心凌演唱會 嗨唱出道曲〈灰姑娘的眼淚〉

李翊君答應老歌都會唱！首次進攻小巨蛋 自曝倒數階段受折磨