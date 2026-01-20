熊本阿蘇山觀光直升機失聯 機上兩名台灣人【不斷更新】

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

日本共同社報導，根據熊本縣當地消防單位，一架直升機今天（20日）於阿蘇山的山頂附近，疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載兩名台灣籍乘客與一名駕駛員，共三人。

熊本阿蘇山觀光直升機失聯，機上兩名台灣人。（資料照／CHARLY TRIBALLEAU／法新社／Getty Images）

交通部觀光署表示，目前尚未接獲旅行社相關事故通報，經洽台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，目前亦未獲有本案涉及旅行社相關訊息。據了解，會安排搭乘直升機的旅客，多為自由行旅客。

熊本縣知事木村敬第一時間與駐福岡辦事處處長陳銘俊聯繫，告知搜救進度，據知目前已經出動自衛隊參與救援。陳銘俊表示，木村親自聯絡，告知目前已經出動警察、消防單位與自衛隊進行救援，然而由於山頂大霧，警方與搜救人員難以靠近，但所幸目前火山沒有明顯活動。木村並表示，所有熊本人都相當關切台灣旅客安全，將持續關注。

朝日新聞報導，根據熊本縣阿蘇廣域行政事務組合消防本部，今天當地時間上午10時50分（台北時間9時50分），一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機，原本計劃進行約10分鐘的觀光飛行。

消防單位指出，在阿蘇山中岳的火山口附近，乘客的智慧型手機疑似受到強烈撞擊，觸發了手機在遭受重大衝擊時會自動撥打119報案的系統，因此接獲通報。

根據直升機營運代理商，機上搭載一名60多歲男性駕駛員，以及兩名台灣籍男女觀光客，共三人。目前消防單位與山岳救助隊正在阿蘇山周邊持續搜索。

搭乘直升機遊覽是近年來欣賞阿蘇山風光的熱門選項之一，可以從空中俯瞰壯闊的大自然景色。

根據營運方網站，直升機觀光有多種行程，長至15分、短至4分，收費從一人6000日圓，到三人包機6萬日圓（約新台幣1200元至1萬2000元）不等。

