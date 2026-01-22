熊本阿蘇市長宣布「參觀火山口活動暫停」 直到失聯乘客獲救才開放

即時中心／徐子為報導



日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上有1名駕駛、2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）現仍下落不明，當地警消仍在現場持續搜救，熊本縣知事也允諾會全力協助。針對此意外，阿蘇市長松嶋和子今（22）日中午赴現場視察，並強調以搜索行動優先，已暫停開放火山口的參觀區域與活動，直到乘客獲救、或救援行動結束，才會重新開放。





由於直升機失事地在阿蘇中岳第一火山口內壁，現場不時瀰漫濃烈的火山氣體，讓搜救行動難度大增。



綜合日媒報導，阿蘇市長松嶋和子今日中午赴火山口前線視察，說明「現場受到火山氣體與水蒸氣影響，能見度極低，情況十分嚴峻。我們將繼續與相關部門密切合作，盡全力開展救援行動。」



松嶋和子也宣布，阿蘇市府已暫停開放火山口的參觀區域與活動，直到乘客獲救、或救援行動結束，才會重新開放，「中岳第一火口內原本是阿蘇市對外開放、讓所有人都能來觀賞的重要景點，對於此事故發生，只能以『震驚』來形容。」

另外，日本政府國土交通省昨天已認定本次事件是飛安事故；運輸安全委員會同時派出2名調查官，已今上午抵達阿蘇山上航站樓的警消指揮本部，了解搜救狀況。









