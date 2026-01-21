即時中心／林韋慈報導

日本氣象協會指出，日本列島自今（21）日起將迎來今年冬季以來最強寒流，且寒氣預計持續至25日，影響時間為本季最長。不僅山區，連平地也可能出現大雪。另一方面，昨日在熊本阿蘇火山失聯的台籍觀光直升機乘客，目前仍下落不明，惡劣天候也使搜救行動面臨極大挑戰。

日本氣象協會表示，21日起日本附近將形成強烈的冬季型氣壓配置，這波寒流除了強度高，另一特徵是滯留時間長。強烈寒氣將反覆增強、減弱並持續影響至25日，恐帶來連日大雪、暴風與嚴寒天氣，對交通與民眾生活造成長期衝擊。

受寒流影響，日本多地出現強風，部分地區恐因暴風雪導致能見度不佳。日媒報導，熊本縣警方與阿蘇消防21日上午在阿蘇山設立搜救指揮中心，但現場濃霧、低溫與降雪嚴重影響行動。阿蘇市清晨最低氣溫一度降至攝氏零下4.2度，搜救單位正審慎評估行動方式。

失事直升機於20日上午起飛後不久失聯，警消當日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，但因天色昏暗被迫暫停搜索。21日上午7時30分，警消重返現場，在附近設置指揮中心，並派出先遣人員登山，確認火山氣體濃度與周邊環境，再評估是否重啟全面搜救。

日本媒體指出，當局動員約50名警消人員投入行動，約20人沿火山口周邊繞行，確認是否具備靠近殘骸的條件。不過山區持續降雪、濃霧籠罩，搜救進度受限。阿蘇消防本部中部消防署長矢野和彥表示，現場濃霧嚴重、能見度大幅下降，原本評估可使用無人機協助搜索，但在目前天候條件下「非常困難」。

日本運輸安全委員會已派出2名事故調查官前往現場。搜救人員指出，火山氣體濃度約為5ppm，須配戴防毒面具作業，再視情況動用無人機展開進一步搜索。

原文出處：快新聞／熊本阿蘇火山救援難度飆高！日本冬季最强寒流來襲 能見度大幅下降

