熊本阿蘇火山觀光直升機失聯！ 2台灣遊客下落不明搜救中

日本 / 武廷融 綜合報導

日本熊本縣阿蘇火山今(20)日傳出繞行火山口的觀光直升機失聯，機上包括一名日籍飛行員，疑似還載有2名台灣籍遊客，共3人。據了解，當地消防局在當地時間上午11點左右曾接獲手機發出的「強烈撞擊」通報，便展開搜救，不過因阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，目前仍未發現直升機下落。

傳出有2名台灣遊客在搭乘阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」觀光直升機後，在阿蘇山山區附近失去聯絡。據了解，機上包括一名60多歲日籍男性駕駛員，以及2名台灣籍男女觀光客，共3人。根據日本媒體報導指出，機上2名台灣遊客分別為41歲男性及36歲女性。

這架從阿蘇卡德利動物樂園起飛的觀光直升機，在預定返航時間並沒有返回。當地消防局在上午11點左右，接獲智慧型手機碰撞偵測系統發出的「強烈撞擊」通報後，警消隨即展開搜索。我國駐福岡辦事處處長陳銘俊表示，目前已經從手機定位到失聯直升機地點，但因阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需時間。

