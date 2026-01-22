熊本阿蘇直升機空難搜索第3天，火山地形+毒氣難上加難！日政府介入調查。圖／熊本警方提供

發生在本月20日、日本熊本阿蘇的直升機空難，今日已進入第3天搜索，但機上3人包括64歲駕駛及2名台灣遊客，至今仍未尋獲。不過搜救隊與專家皆承認，現場是火山地形，加上火山噴出的毒氣，還有天空不作美，讓搜救工作難上加難。

據《熊本放送RKK》報導，這起事件發生在20日上午11時左右，這架直升機從上午10時50分起飛，原定10分鐘後返回阿蘇卡德利動物樂園基地，但直升機在途中就此失聯。從阿蘇火山博物館的即時影像就發現，在阿蘇中岳第一火口附近，可以聽見有「咚」一聲巨大聲響，並看到疑似是一架直升機墜落的畫面。

當地消防單位接獲從手機發出的「劇烈碰撞」訊號後，啟動搜救作業，雖然在阿蘇中岳第一火口北側附近找到直升機殘骸，但截至22日上午9時，3人的行蹤仍未找到。當地救難人員研判，這3人很有可能墜入火口中，阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥也無奈表示，進入火山口搜救，他本人和團隊都沒有經驗，所以要如何進行搜救，現在大家正在研擬各種辦法中。

除此之外，現場由於天空不作美，這幾是適逢冬季氣壓影響，發生大霧，還有火山噴出來的濃煙，造成能見度相當低，導致施放無人機和搜救工作都不容易。

火山地形+毒氣 導致搜索困難度增加

任職於京都大學、專門研究火山地形的教授大倉敬宏就指出，目前發現飛機殘骸的中岳第一火口北側，其陡峭度要比南側來得高。而且這幾年火山噴發的影響，火山壁上都是噴出的火山灰泥物質，地質非常脆弱，只要一下雨，隨時都會崩塌。

另外一個問題，就是火山噴出來的二氧化硫毒氣。阿蘇火山有平靜期與活躍期，就算是平靜期，平均每日也會噴出數百噸的毒氣。

被認定為重大墜機事件 日本政府介入調查

此次觀光直升機墜機事件，日本中央政府也認定是重大墜機事件，因此派出2名國家運輸安全委員會成員，對此案進行調查，以釐清發生墜機事故的原因。其中一名調查官田上啓介接受訪問指出，目前會就飛行時天氣狀況、駕駛身體狀況、直升機機體狀況等方面進行調查。

直升機營運方：飛行員不魯莽

營運該架觀光直升機的匠航空代表森岡匠，在21日晚間於阿蘇召開記者會。森岡強調，該名飛行駕駛曾在美國與日本擔任飛行教官，具備豐富經驗，平時重視安全、性格穩健，並未有魯莽操作的情形；他定期接受的一年兩次航空身體檢查，也未發現任何問題。

至於觀光飛行路線，森岡說明，公司一向避免直升機飛越火山口正上方，因為一旦發生狀況將難以應對，且從正上方飛行也無法讓乘客清楚觀賞火山景觀，因此通常會沿著火山口邊緣外側飛行。



