熊本阿蘇觀光直升機墜毀！2台人仍生死不明 網曝經歷：起飛10秒機門開了

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機墜毀，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性2名台籍遊客生死不明。圖／翻攝畫面

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機墜毀，20日上午10點52分起飛，原定10分鐘觀光航程，卻於上午11點04分當地消防單位接獲乘客手機自動碰撞偵測「強烈撞擊」通報，隨後「阿蘇卡德利動物樂園」並於11點50分報案逾時未歸，相關單位立即展開搜救；熊本縣警方當晚證實，因火口周邊籠罩著濃霧，能見度不佳，直升機墜毀後殘骸落在海拔1373公尺山區，機上機師及2名台灣人目前仍生死不明；對此，網友分享過去搭乘經驗，仍心有餘悸。

廣告 廣告

根據《讀賣新聞》、《每日新聞》、《熊本縣民電視台》等媒體報導，20日上午11點多，當地消防單位接獲乘客強烈撞擊、樂園失聯通報，該架直升機為羅賓遜R44型（Robinson R44），為當天第3趟飛行，原定起飛後繞行草千里、米塚及阿蘇中岳火山口等景點上空後返航，不過10分鐘的觀光行程因逾時未返，經熊本縣警察署、消防部門和日本航空自衛隊展開搜尋，警方表示，20日下午4點10分左右從上空發現該架直升機殘骸，落在海拔1373公尺阿蘇市中岳第一火山口，1扇機門掉在殘骸上方，嚴重損毀。

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機墜毀，直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間。圖／翻攝畫面

而機上64歲機師、41歲男性及36歲女性台灣乘客目前生死不明，熊本地方氣象台數據顯示，事發當時阿蘇中岳上空海拔1500公尺處吹西北風，風速達每秒8至11公尺，且上午11時左右火口周邊籠罩著濃霧，能見度不佳，搜尋工作於20日晚間暫停，21日稍早則已派遣先遣隊上山勘查，確定是否能夠重啟搜救行動；前日本運安會航空事故調查官楠原利行認為，出事的羅賓遜R44機體結構不夠堅固，而且經過火山口周邊氣流紊亂，容易遭遇忽上忽下的亂流及濃霧，只要一時疏忽，就可能導致直升機墜毀。

日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機墜毀，因火山氣體導致周圍區域無法接近，於20日晚間暫停搜尋工作，並於21日上午恢復。施旖婕攝

另外，根據《中時新聞網》報導，上週該架羅賓遜R44型編號「JA10KE」才剛載客飛行，雖然當時天氣晴朗、能見度佳，不過氣流相當不穩定，未料僅隔一週發生事故；其他台灣網友也表示，2023年曾搭乘阿蘇火山直升機行程，不過起飛10多秒，突然感覺到一股冷風，轉頭一看才發現「門開了」，立刻向機師示意並拉著機門返抵地面，直到工作人員把門關好後，才又再次起飛。

事實上，2024年5月也曾發生緊急迫降事件，當時一架由「Takumi Aviation」公司營運的觀光直升機在阿蘇市山區緊急迫降，導致1名男性機師及2名外國乘客3人重傷，其中1人髖部骨折。



回到原文

更多鏡報報導

改善血糖、血脂及抗發炎！新興「超級食物」竟是亞洲餐桌常見料理

伊朗示威1.65萬人死！對比高官子女國外「奢靡生活」超諷刺

綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒