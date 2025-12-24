熊本首航 黃偉哲推廣觀光

台灣虎航在日本熊本舉辦首航午宴，市長黃偉哲率團推展台南觀光。 （觀旅局提供）

台南推動與日本熊本直航，市長黃偉哲二十三日率團搭乘首航班機前往，展開城市交流與觀光推廣行程，二十四日結合熊本縣與台灣虎航首航午宴活動，並進行台南觀光物產展示，提高台南國際觀光於當地能見度。

黃偉哲表示，台南與熊本皆擁有深厚的歷史文化底蘊與鮮明城市特色，台南市今年更與熊本縣宇城地域的宇土市、宇城市、美里町共同簽署友好交流協定，為雙邊交流建立穩固合作基礎。近年在台積電赴熊本投資設廠效應帶動下，民間往來日益頻繁，熊本政府也鼓勵民眾赴台旅遊；此次直航，提升兩地交通便利性，也是雙邊觀光合作開創重要里程碑。

台南熊本航班二十三日下午首航，依慣例，進行水門禮歡迎儀式。二十五日台南首航日本沖繩，市長黃偉哲也將趕回參與。（台南航空站提供）

觀旅局長林國華表示，據交通部觀光署統計，今年上半年日本穩居來台第一大客源市場，整體來台旅遊熱度持續升溫。觀旅局先前也在熊本舉辦台灣祭等活動，此次初訪，並邀集旅行、旅館、民宿、觀光伴手禮、遊憩及商圈等觀光產業代表共同前往，希望吸引當地民眾前來，並讓國際航線穩定營運。

二十四日上午，先行拜會熊本經濟觀光局，由觀光交流部長大石雄一接待，中午參加虎航午宴，並與當地相關單位交流，午宴邀請台南辦桌業者阿勇師操刀，讓所有人品嘗台南美食和特色伴手禮。

虎航此次派飛，相當具有效率，同班級二、五上午八時餘從高雄飛往熊本、中午十二時餘從熊本飛往台南，下午近四時，再從台南飛往熊本，晚間近八時，再從熊本飛往高雄。