熊本5．8強震！ 古城猛晃 釀落石、民宅損、貨架商品全倒

日本熊本周二(25日)晚間發生規模5.8強震，震源深度9公里，是熊本縣6年來，首度出現5級以上的強震，雖然台積電熊本廠測出的最大震度，沒有達到疏散標準，但其他地區還是傳出巨石落下、民宅受損、商店貨物散落等災情。日本氣象廳警告，未來2到3天內，恐怕會再有震度5的地震，呼籲民眾注意安全。

日本熊本縣阿蘇地方25日發生規模5.7地震（已上修5.8），這是該地區睽違6年首次觀測到震度5以上的強震。（圖／翻攝 日本氣象廳官網）

日本熊本縣於周二晚間發生規模5.8強震，震源深度僅9公里，這是該縣6年來首次出現5級以上的強震。雖然台積電熊本廠測得的震度未達疏散標準，但產山村等地區測得5強震度，造成巨石落下、民宅受損、商店貨物散落等災情。日本氣象廳特別警告，未來2至3天內可能再發生震度5的地震，呼籲民眾提高警覺，注意安全。

這起地震發生於周二下午6點01分，震央位於熊本縣阿蘇地方，震感強烈且波及範圍廣泛。熊本產山村飯店人員表示，地震雖然搖晃不到10秒，但晃動感非常強烈。這次地震影響遍及九州北部的大分縣、福岡縣，甚至遠至四國的愛媛縣都測到3以上的震度。

在產山村，當地役場感受到3至4秒的強烈橫向搖晃。網路上流傳的照片顯示，道路中央有巨石落下，阿蘇地區有住宅部分倒塌，瓦礫散落一地。有旅館的馬桶水不斷湧出，室內積水嚴重，醬油瓶和碗也破裂。商店內的貨架商品也掉落在地上。一位店員表示，他們立即請顧客到外面避難。此外，還有一名70多歲婦女在住家跌倒受到輕傷。

日本氣象廳地震海嘯監測科科長海老田綾強調，這一週之間，尤其是震後2、3天，都可能發生最大震度5的地震，請民眾多加注意。這次地震也讓經歷過2016年熊本大地震的居民感到擔憂。一位民眾表示，擔心晚上會因此睡不著，回想起不想回憶的事情。有專家分析，這次地震似乎是2016年熊本大地震震央周圍的餘震之一。震後，阿蘇地方持續觀測到29次震度1以上的地震。當局呼籲民眾小心落石和山崩，出門在外時多加注意安全。

