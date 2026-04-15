熊海靈控高鈞鈞是「詐團家族成員」 法院：無合理查證、判賠6萬

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社會中心／台北報導

熊海靈被高鈞鈞提告求償，法院判賠6萬。（圖／資料照）

藝人熊海靈日前在YouTube頻道上發文，指控高鈞鈞「惡劣行為何其多」、「8.4億詐騙集團的家族成員」，高鈞鈞對熊海靈提告求償50萬元。台北地院審理後，認為熊海靈把高鈞鈞與詐欺犯罪作連結，卻無合理查證，已經超過言論自由的紅線，判熊海靈須賠償6萬元。可上訴。

高鈞鈞主張，2025年7月17日，熊海靈在其經營的YouTube頻道上發布貼文，內容提及「高鈞鈞惡劣行為何其多」、「她心裡非常有數，自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」等言論，她認為熊言論不實，已侵害名譽權，因此求償精神慰撫金50萬元。

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熊海靈主張，因對方對她屢屢提出民事、刑事告訴，結果不是被駁回就是不起訴，高鈞鈞根本是無端騷擾，至於「8.4億詐團家族成員」部分，是因為高鈞鈞的凌姓舅舅一家涉及8.4億元的醫美生技吸金案，高鈞鈞又擔任該公司的尾牙主持人，並沒有不實敘述。

台北地院審理後，就「惡劣行為何其多」，部分，高鈞鈞曾對熊海靈多次提告且吞敗，屬於可受公評之評論，不構成侵權。而「8.4億詐騙集團的家族成員」部分，明顯影射高鈞鈞和詐騙有關，但事實上熊海靈並沒有合理查證，已經超過言論自由的紅線，判熊海靈應賠償6萬元。可上訴。

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