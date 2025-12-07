熊熊前男友送「桃紅色」名牌風衣引發2人爭吵 「直男自以為貼心」令人崩潰

黃豪平自爆，女友最討厭他非浪漫 理性腦。戀愛熊天秤提供

《戀愛熊天秤》主持人黃豪平自曝自己的「直男行為」常被女友周宇柔抱怨，特別是兩人一起出門時，因為身為理科腦的他，認為走路就是要走直線最快，但女友卻喜歡繞路看風景，因此常被抱怨，每次都否定女友的路線選擇，此話一出，立刻遭熊熊吐槽這就是標準的「直男思維」，讓黃豪平滿頭問號的說：「我就是為了不要讓她多走太多路啊。」熊熊則點破盲點：「搞不好人家就是想偶爾走走別的路，會有不同的風景，想要你多陪她一點。」

黃豪平直男思考被女生群起圍攻。戀愛熊天秤提供

根據網路調查顯示，直男最讓人崩潰的 NG 行為，第一名是「講話太直接」佔 47%，第二名則是「自以為貼心」佔 25%，熊熊立刻心有戚戚焉分享，前任曾送她一件名牌風衣，該品牌經典色是黑色或棕色，男友卻硬要買她最討厭的「桃紅色」，熊熊委婉拒絕卻遭來前男友惱羞成怒，反問是不是懷疑他眼光不好，讓熊熊崩潰直呼說：「男生這種自以為是的貼心，真的會造成女生很大的困擾！而且桃紅色算命師說剋我命格啊。」

直男最怕死亡考題「你覺得我哪裡不一樣」。戀愛熊天秤提供

特別來賓張立東也分享自己曾陪前任逛街，對方盯著某樣商品看了30分鐘後卻說不要，等到一個月後女友生日，張立東特地買了同品牌「其他商品」當禮物，結果女友竟然生氣了，後來他才搞懂，原來女友當初說不要，是希望「你在我生日的時候送那個東西給我」，讓他感嘆真的是女人心海底針。熊熊分享女生最重視儀式感，建議直男們送禮要懂得「觀察」，女生平常喜歡的穿著打扮，熊熊說: 「如果是曖昧對象，可以問她身邊好友，若是正式交往，直接問清楚沒什麼不好，與其亂送，女生還要假裝開心。」

張立東摸頭殺 斷了一段姻緣。戀愛熊天秤提供

節目最後更進行「直男NG行為大拷問」，當中最經典的必殺題「你覺得我今天有哪裡不一樣？」現場張立東與黃豪平的回答都完全沒有切中女生的心，這兩個個大直男好奇，什麼樣的回答才是正解，熊熊笑說：「女生問這個問題時，就是希望你會發現，如果另一半沒有發現，就會覺得那就是不夠關心、不夠愛，真的不是刻意找碴啦。」



