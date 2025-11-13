熊熊危機！ 美罕見對日本發出「野生動物出沒」警示

美國國務院罕見對日本發佈「野生動物警示」，提醒旅客及旅日美國人，要注意野熊攻擊人事件。

美國國務院12日透過社群媒體「X」，向旅居日本北部的美國公民發出罕見的「野生動物警示」，指日本部分地區，最近野熊出沒及攻擊人類事件增加，要求旅日公民保持警覺，不要單獨前往野熊出沒區域。

美國國務院指出，鄰近美國總領事館的日本札幌市圓山公園，近期有人發現野熊出沒蹤跡，當地政府已經關閉園區兩週。美國國務院表示，雖然領事館位在公園之外，不過美國國務院與美國總領事館，仍然提醒所有遊客保持警惕，並留意周遭。美國國務院也指出，日本北海道與秋田縣的人類住宅區，也曾發現野熊入侵的蹤跡，建議美國公民千萬要留意自身安全。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院很少就野生動物攻擊事件，向旅外公民示警。多數警報都是提醒注意潛在的安全威脅或天災。整體而言，美國對日本的旅遊警示等級，仍是最低，採取「一般預防措施」即可。