熊熊危機1／「熊殺13人」日本出動自衛隊撲殺 卻遭保熊派打爆電話：不准殺熊

日本今年因熊群數量增加、主食橡實欠收，導致飢腸轆轆的熊們從山區逐漸趨近人類生活的環境，截至11月5日為止已有13人因為熊襲身亡，創下自2006年有統計數字以來的最高紀錄，日本防衛省決定派遣陸上自衛隊前往秋田縣支援，並於5日下午展開行動。然而，秋田縣政府卻接連收到來自「保熊派」民眾的投訴電話，導致公務運作受阻。

新上任的防衛相小泉進次郎5日透過社群媒體發布貼文，指出在接到秋田縣提出的「緊急熊害對策支援」要求後，自衛隊已經運送約200公斤重的「捕熊陷阱箱」，並佩戴鋼盔與背部內嵌金屬板的防彈背心，攜帶熊用驅離噴霧、可在遭遇熊時用來保持距離與威嚇的堅固木製訓練用步槍、防護盾牌以及網槍等裝備，未來將與獵友會成員共同進行撲殺行動。

根據《集英社オンライン》報導，在自衛隊和獵友會展開撲殺行動後，秋田縣政府接到無數保熊派的抗議電話，秋田縣政府負責人表示：「確實有不少人質疑為什麼要讓自衛隊出動」，同時他補充說：「『別殺熊！』這類電話變多了，從口音判斷，多數是外縣人士打來的。」

不只秋田縣，北海道南部的福島町住宅區一名52歲送報員遭棕熊襲擊身亡，目擊者聽到慘叫後看到棕熊叼著受害者拖行，事後確認，這頭熊在4年前也曾咬死一名女性，該熊於7月18日被獵人撲殺，但撲殺後，北海道政府與福島町公所卻接到超過200通抗議電話。

福島町公所人員指出，「自從18日撲殺後，外縣人士來電暴增，最多的意見是不要殺熊！每天職員至少得花1至2小時應付，嚴重影響工作。」這些投訴一直持續到9月，每當媒體再次播放當時的畫面，還會再次接到抗議電話。

地方人員無奈表示：「『撲殺（駆除）』這個詞彙本身似乎就讓人反感，也造成誤會。」

