熊熊危機2／保熊派 vs 除熊派電話大戰開打！ 「亂殺動物」假消息瘋傳獵人好無奈

日本出動自衛隊前往秋田縣協助除熊。（翻攝自小泉進次郎X）

日本今年因熊襲而死亡人數高達13人，創下自2006年有統計數字以來的新高，自衛隊在5日抵達秋田，並將和當地獵友會合作展開撲殺行動，不過卻引爆全日本保熊派的不滿，不少民眾打電話到秋田縣政府抗議，不過也有除熊派的民眾寄出激烈信件，辱罵公務人員「都是你們不好好撲殺熊，結果又有人被殺了！」

根據《集英社オンライン》報導，北海道政府在7月18日撲殺一隻近4年內2度殺人的棕熊後，每天都會接到日本各地保熊派的抗議電話，「我們會盡量解釋，這是為了保障居民安全的必要措施。但往往難以溝通，只能單方面傾聽他們的意見。」

電話內容包含有「什麼都用殺的太過分了！應該送回山裡，恢復生態！」（通話約5分鐘）、「動物都有生存意義，應該用麻醉送動物園，讓人們欣賞，而不是殺掉！」（約10分鐘）、「殺熊太殘忍！應該送回山裡！」（同樣內容持續約30分鐘）

甚至有職員每天需花費1至2小時接聽抗議電話，已經嚴重影響工作時程，相關人員無奈透露：「這類電話我們不能主動掛斷，非常耗時。」

另一方面，北海道公務人員還要接到除熊派的激烈信件，主張「根本不可能與熊共存！」信中痛罵相關人員，「都是你們不好好撲殺熊，結果又有人被殺了！熊是日本最危險的害獸，怎麼可能共存！你們到底多蠢？要保留物種就關籠裡養，這群無能的人！」

獵友會同樣也遭殃，每天至少會接到10通投訴電話，網路上甚至還出現「獵友會隨意殺動物」的假消息，讓忙於除熊的獵人感嘆：「明明查一下就知道是假的，卻還是不分青紅皂白地匿名投訴。」

