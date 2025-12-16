熊熊取卵拚生第二胎 「直播賣二手衣」搶賺奶粉錢

熊熊為生第二胎在直播賺奶粉錢。（翻攝自熊熊臉書）

熊熊為生第二胎今年六月取卵做準備，近日就被直擊她在服飾店直播賣二手衣，面對鏡頭相當拚命，全程無冷場，一個小時直播結束，稍作休息後立刻展開下一場直播，看來為生二胎的她，已經提前賺奶粉錢。

熊熊直播賣東西賺奶粉錢，場還有她演藝圈的頭號閨密小優在旁，當晚小優在店內負責掌鏡，熊熊則在一旁將袋子中的產品一件一件整理出來，現場還有女助理負責記錄訂單，全程不間斷無冷場，三人合作默契相當熟識。

其實，熊熊直播賣東西，早在疫情期間就已經跨足電商，當時的她還與合夥人砸下至少500萬成立餅乾副業，但兩年多來慘賠300萬元，今年9月已經悄悄收攤。對電商作業相當熟悉的她雖感嘆副業賺錢很不容易，但未來仍不排除再投資。

