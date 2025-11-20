熊熊情傷萌生借精生子念頭！曝豪砸5000美元挑混血帥哥

熊熊分享曾計畫到國外借精生子。（圖／中時資料照）

39歲女星熊熊（卓毓彤）2023年與大5歲男友Mars結婚並迎來愛女，家庭生活幸福美滿。不過她近日在節目上坦言，年輕時曾因情傷心灰意冷，甚至萌生「乾脆不要再交男友，直接去國外借精生子」的念頭，最後因為突如其來的變故，整個計畫意外中止，也讓她白白損失一筆不小的訂金。

熊熊近日在節目《姊妹亮起來》分享自己曾經打算到國外借精生子，熊熊透露，當時與年長朋友聊天時得知國外精子銀行非常先進，挑選捐贈者的過程甚至像是在看「Model Card」。只要支付越多金額，就能解鎖更多資訊——從一開始只能看到捐贈者的童年照片，到之後能查看長大後的長相，甚至連家庭背景等細節都一目瞭然。她當時認真研究並決定參與，還付了高達5000美元的訂金。

熊熊笑說，自己挑選的是一位條件極佳的捐贈者：身高189公分、義大利混巴西的混血帥哥，不僅五官深邃，還同時是足球隊和游泳隊成員，健康狀況優良，各項條件堪稱完美。她原本已準備好直接飛到國外啟動計畫。

不料，一切進入倒數階段時，對方卻突然表示「不想捐了」，甚至一度失聯。後來她才得知，該名捐贈者其實已捐過5次，若再加上她這次就是第6次，因擔心自己在世界各地會「有太多孩子」，才臨時反悔。就在計畫卡關之際，熊熊也重新與Mars連上線，兩人舊情復燃。雖然之後捐贈者再度聯絡上、願意繼續，但此時的熊熊已找回幸福，不再需要這項服務。不過她也無奈表示，先前支付的5000美元訂金無法退還，還在節目上開玩笑向觀眾喊話：「如果有人要承接這筆款項，歡迎來找我！」

