熊熊拍戲被傳「靠陪睡拿角色」！竟是「藝人造謠」內幕全揭

娛樂中心／周希雯報導

女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋與魔鬼身材，直率幽默個性深受觀眾喜愛，前年她閃嫁7年前舊愛Mars，並在2個月後宣布懷孕、隔年生下寶貝女兒，堪稱火速完成人生大事。熊熊當媽後雖然尺度大幅收斂，仍積極上節目分享各種內幕，近日她就自爆曾被傳出「靠陪睡才拿到角色」，一查之下竟是圈內好友的所作所為，令她深感遭背叛。

熊熊近日上節目分享遭「背後捅一刀」的經歷，早期出道時認識1名圈內藝人，對方起初也對她很好，久而久之成為好朋友；後來因拍攝同一部劇一起工作，感情本就很好的2人都會相約吃飯。沒想到某一天，熊熊到拍戲現場遇到對方，打招呼卻被冷淡對待，對方甚至會假裝玩手機當看不到她，熊熊忍不住傳訊詢問，「我是不是惹你生氣？」但朋友否認並回覆，「沒有，你想太多」。

熊熊分享被圈內好友背叛的經歷。（圖／翻攝「beargenie 」IG）

雖然朋友堅稱沒生氣，不過熊熊後續想約對方吃飯，都被「最近很忙沒空」等理由拒絕，「但我都看到他跟別人吃飯，我想說那你就是不喜歡我，所以我之後遇到他也沒有打招呼」。然而驚人的是，熊熊後續從別人口中得知，該好友曾對外說「熊熊陪睡才可以得到這個角色」，令她深感遭背叛。

熊熊（左）和老公（右）結婚2年依舊甜蜜。（圖／翻攝「beargenie 」IG）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

