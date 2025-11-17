熊熊拍戲遭傳「靠陪睡奪角色」 圈內人放冷箭無情背叛

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝OK啦》明(18日)晚9點播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」，王思佳分享自己曾遇過搶資源的經紀人；熊熊則說剛出道時被圈內好友背叛過。

王思佳說：「那時候有個非常大的唱片公司對我有興趣，問我要不要去試音？我去的時候相談甚歡，還約了下一次錄音的時間，但我回去等了2、3個月，每次問經紀人都說對方還沒聯絡他，我想說怎麼可能，當初講的這麼熱絡，結果過沒幾這個月，那個經紀人自己出唱片。」但在場來賓聽完都不太相信，唯獨熊熊跳出來幫忙說話，表示自己也遇過搶資源的經紀人：「我連續遇到兩個經紀人都很爛，一個A錢、一個A資源，譬如廠商要找我做醫美，他跟廠商說我對臉比較在意，所以要先幫他打，他覺得OK後再幫我打。」

熊熊說：「剛出道時，認識了圈內一個藝人，那個人也對我很好，後來我們有一起工作拍同一個戲，我們本來感情很好都會一起去吃飯，結果我去拍戲現場遇到他，他都很冷淡，有時候還甚至假裝玩手機，我忍不住訊息他『我是不是惹你生氣』？他就跟我講『沒有，你想太多』。」但熊熊想邀約對方吃飯還是遭到對方拒絕：「他都說『最近很忙沒空』，但我都看到他跟別人吃飯，我想說那你就是不喜歡我，所以我之後遇到他也沒有打招呼，後來我就聽到別人跟我說，那個人說我陪睡才可以得到這個角色。」

