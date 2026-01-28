熊熊拒抖出小三被趕出梳化間 當面出賣綠茶婊女星

熊熊分享錄影時遇到的尷尬狀況。中天電視提供



熊熊在明晚（1╱29）9點播出的中天綜合台《綜藝OK啦》分享錄影時遇到的尷尬狀況，除了被當眾「洗臉」搞到胃痙攣，還曾在當事人面前爆猛料，「那次是要講綠茶婊，我講的故事本人也是來賓，她也知道我在講她，但沒辦法，我只能硬著頭皮講，超級尷尬，而且她現在還在線上」。

另1次則是被狠狠數落，熊熊透露：「對腳本時聊到為什麼想出道？我說因為當時的男友跟圈內人曖昧，我問他為什麼要這樣，他說『因為她可以幫他』，所以我就想進來看看，為什麼這些人可以幫他。」

但到了錄影現場後，熊熊卻突然被要求爆料對方身分：「梳化時，他們說『等一下妳可以講圈內人是誰嗎』？我說不要，他們就說『那妳起來，不要梳化了』。」頂著一頭亂髮的她錄影時還不斷被攻擊：「譬如他（主持人）問某個來賓『像熊熊靠身材出道，你兒子找這種女友你願意嗎』？那個來賓就講『不會吧』，全程都這樣子，我錄完直接去醫院，因為胃痙攣。」

