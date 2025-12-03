熊熊烈火太敏感？《阿凡達3》三亞首映喊卡 憂聯想「香港大火」

好萊塢電影《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）原定8日在大陸海南省三亞市舉辦首映，2日突宣佈「不可抗力因素」取消紅毯，外界揣測，恐與近日震驚各界的德香港宏福苑大火有關。

柔伊莎達娜1日在美國洛杉磯出席首映式。 （圖／美聯社）

《星洲日報》報導，這場首映原安排導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）亮相，但電影公司2日突宣佈因「不可抗力因素」取消紅毯，並向已買票的觀眾致歉，讓不少粉絲大呼錯愕。主辦單位緊急啟動退票並加發電影交換券補償，除紅毯取消，影片副標題「火與燼」在部分宣傳品也被隱去，改為《阿凡達3》。

報導指出，雖然官方未說明具體原因，但不少網友猜測，可能與近期香港宏福苑大火造成重大傷亡有關，網友認為這是「審慎且明智的決定」。

《阿凡達3》全球首映已於1日在美國洛杉磯盛大舉行，詹姆斯卡麥隆率女主角柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）與流行天后麥莉希拉（Miley Cyrus）、怪奇比莉（Billie Eilish）亮相，星光熠熠，現場還播放火山主題特效片段，被形容「震撼到睜不開眼」。

