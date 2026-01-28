熊熊自爆「前任劈腿」才出道！遭製作單位威脅 慘被當眾洗臉「靠身材」錄完病倒

熊熊在錄影時被當眾「洗臉」。中天提供

節目《綜藝OK啦》明（29日）晚9點播出「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」，熊熊在錄影時被當眾「洗臉」：「對腳本時聊到為什麼想出道？我說因為當時的男友跟圈內人曖昧，我問他為什麼要這樣，他說『因為她可以幫他』，所以我就想進來看看，為什麼這些人可以幫他。」

熊熊被當眾洗臉 尷尬仍硬著頭皮完成錄影

到了錄影現場後，熊熊卻突然被要求爆料對方身分：「梳化時，他們說『等一下妳可以講圈內人是誰嗎』？我說不要，他們就說『那妳起來，不要梳化了』。」頂著一頭亂髮的熊熊，錄影時還不斷被攻擊：「譬如他（主持人）問某個來賓『像熊熊靠身材出道，你兒子找這種女友你願意嗎』？那個來賓就講『不會吧』，全程都這樣子，我錄完直接去醫院，因為胃痙攣。」

廣告 廣告

而熊熊在錄影時碰過的尷尬狀況還不只一次：「那次是要講綠茶婊，我講的故事本人也是來賓，她也知道我在講她，但沒辦法，我只能硬著頭皮講，超級尷尬，而且她現在還在線上。」

夢多曾遇到沒禮貌的嘉賓。中天提供

來賓超大牌 夢多錄影遇冷淡日本網紅

而夢多則在錄影時遇到很難配合的來賓：「我自己也有製作節目，那次來賓是日本的女網紅，她一來就超大牌，我讓她吃台灣的食物，問她好吃嗎？她很冷淡地說『沒什麼』，超難聊，最後還跟我說『這節目有人看嗎』？」馬力歐在一旁聽得很生氣，認為對方超不敬業。



回到原文

更多鏡報報導

許允樂備孕體重飆到60公斤！婚宴合體李玉璽被酸整形 長文揭「3大臉腫主因」

沒到場陳漢典婚禮包1萬6被嫌少！小S一句話揭職場人情冷暖 7萬人狂讚「太真實」

Toyz爆獄中完婚成「台灣女婿」！篠崎泫探監隔鐵窗落淚 情人節深情告白這句話

陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」