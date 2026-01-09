熊熊艦到你 萌翻德陽艦

德陽艦園區推出「熊熊艦到你‧2026泰迪熊海上派對主題特展」。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

定情碼頭德陽艦園區新年度推出「熊熊艦到你‧泰迪熊海上派對主題特展」年度特展，以溫暖泰迪熊形象結合海軍精神，打造全台首座「海上熊樂園」，大大小小不同的泰迪熊，深具療癒，一起來參加這場軍事和泰迪熊的跨界奇航。

德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，一九七七年十月一日由美國移交我國海軍，在台服役長達二十八年，總航行浬數二九七八五六浬、航行時數二九一五四小時，服役期間經歷十九任艦長，曾為國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，二００五年四月一日正式除役。經整修，現成為全國首座除役軍艦再利用為博物館景點。

德陽艦園區推出「熊熊艦到你‧2026泰迪熊海上派對主題特展」年度特展，打造台灣首座海上泰迪熊派對樂園，療癒人心。（記者林雪娟攝）

市長黃偉哲表示，德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化與大眾生活產生更多連結，此次特展以療癒萌趣的泰迪熊元素，打造全新沉浸式互動體驗空間，邀請全齡層遊客登艦參與「最可愛的海上任務」。此次也結合觀光、城市行銷和在地合作，擴大整體安平旅遊能量，也經由公私部門合作，創意策展，行銷台南，讓更多遊客來到台南。

德陽艦園區以「溫度×勇氣×冒險」為策展核心，邀請深受全球喜愛的泰迪熊ＩＰ攜手登艦，將原有艙間改造成「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」互動式展區，並於德陽艦前草坪設置大型泰迪熊造景與互動裝置，打造最療癒的拍照熱點，展期至年底。