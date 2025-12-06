熊熊被前任逼穿桃紅色風衣 「算命師說剋我命格」

黃豪平（左）自爆女友最討厭他非浪漫理性腦，右為熊熊。《戀愛熊天秤》提供



《戀愛熊天秤》探討直男最讓人崩潰的NG行為，第1名「講話太直接」佔47％，第2名則是「自以為貼心」，熊熊分享前任曾送她 1件名牌風衣，該品牌經典色是黑、棕色，對方卻硬要買她最討厭的「桃紅色」，她委婉拒絕讓對方惱羞成怒，反問是不是懷疑他眼光不好，讓她崩潰直呼：「男生這種自以為是的貼心，真的會造成女生很大的困擾，而且桃紅色，算命師說剋我命格啊！」

主持人黃豪平自曝常被女友周宇柔抱怨，特別是一起出門時，身為理科腦的他認為走路就是要走直線最快，但女友卻喜歡繞路看風景，每次都否定她的路線選擇，此話一出，立刻遭熊熊吐槽這就是標準的「直男思維」，讓他滿頭問號的說：「我就是為了不要讓她多走太多路啊！」熊熊則點破盲點：「搞不好人家就是想偶爾走走別的路，會有不同的風景，想要你多陪她一點。」

廣告 廣告

張立東摸頭殺斷了一段姻緣。《戀愛熊天秤》提供

特別來賓張立東也分享有次陪前任逛街，對方盯著某樣商品看了30分鐘後卻說不要，1個月後她生日，他特地買了同品牌「其他商品」當禮物，結果她竟生氣了，後來他才搞懂原來對方當初說不要是希望「你在我生日的時候送那個東西給我」，讓他感嘆女人心海底針。

熊熊笑說女生最重視儀式感，建議直男們送禮要懂得「觀察」女生平常喜歡的穿著打扮，「如果是曖昧對象，可以問她身邊好友，若是正式交往，直接問清楚沒什麼不好，與其亂送，女生還要假裝開心」。

最後進行「直男NG行為大拷問」，被問到經典必殺題「你覺得我今天有哪裡不一樣」？張立東、黃豪平的回答完全沒有切中女生的心，熊熊笑說：「女生問這個問題時，就是希望你會發現，如果另一半沒有發現，就會覺得那就是不夠關心、不夠愛，真的不是刻意找碴啦！」

更多太報報導

「蘇打綠」阿龔Cue動物歌手幫腔 青峰開約：一起登陸月球

邵雨薇與過去的對話舔傷 「卡在那1年不懂怎麼愛」

IU、朴寶劍、舒華、佐藤健都來了 她抵高雄熱到脫衣！他親切收信粉絲哭了