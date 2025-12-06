熊熊被迫收桃紅風衣怒吼「剋命」 張立東被問直男NG題遭嫌不夠愛

黃豪平（左）、熊熊探討直男NG行為。（《戀愛熊天秤》提供）

黃豪平、熊熊在《戀愛熊天秤》探討「直男最讓人崩潰的 NG 行為」，前2名分別是「講話太直接」和「自以為貼心」。黃豪平與嘉賓張立東在被問到必殺題「你覺得我今天有哪裡不一樣？」時，不管怎麼回答都沒有切中女生的心，讓2位大直男好奇，究竟什麼樣的回答才是正解。

熊熊替2人解答，笑說：「女生問這個問題時，就是希望你會發現，如果另一半沒有發現，就會覺得那就是不夠關心、不夠愛，真的不是刻意找碴啦。」

談到直男的NG行為，熊熊說，有位前任曾送她1件名牌風衣，不選品牌經典色的黑色或棕色，卻是硬買她最討厭的「桃紅色」，熊熊委婉拒絕結果遭到對方惱羞成怒，反問是不是懷疑他眼光不好，熊熊崩潰的直呼：「男生這種自以為是的貼心，真的會造成女生很大的困擾！而且桃紅色算命師說剋我命格啊。」

黃豪平也坦言自己的直男行為常被女友周宇柔抱怨，特別是2人出門時，身為理科腦的他，認為走路走直線最快，因此常否認女友繞路看風景，進而遭到抱怨；熊熊也吐槽他此舉就是標準的「直男思維」，黃豪平聽後滿頭問號的說：「我就是為了不要讓她多走太多路啊。」熊熊則點破盲點：「搞不好人家就是想偶爾走走別的路，會有不同的風景，想要你多陪她一點。」

張立東分享過去陪前任逛街，對方盯著某樣商品看了30分鐘後卻說不要，等到一個月後女友生日，張立東特地買了同品牌「其他商品」當禮物，結果女友竟然生氣了。後來他才搞懂，原來女友當初說不要，是希望「你在我生日的時候送那個東西給我」，讓他感嘆真的是女人心海底針。

熊熊分享，女生最重視儀式感，建議直男們送禮要懂得「觀察」，女生平常喜歡的穿著打扮，熊熊說： 「如果是曖昧對象，可以問她身邊好友，若是正式交往，直接問清楚沒什麼不好，與其亂送，女生還要假裝開心。」

