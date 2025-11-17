熊熊一出道就遇背叛！揭圈內好友無預警冷落 竟背後造謠她陪睡

熊熊剛出道時就被圈內好友背叛過。中天綜合台提供

《綜藝OK啦》明（18日）晚9點播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」，熊熊剛出道時還被圈內好友背叛過，當時她剛出道，有位藝人對她很好，沒想到卻突然冷落她，就算她主動想把話講開，對方也不肯正面回應，後來才知道，對方在她背後造謠：「後來我就聽到別人跟我說，那個人說我陪睡才可以得到這個角色。」

熊熊在節目中表示：「剛出道時，認識了圈內一個藝人，那個人也對我很好，後來我們有一起工作拍同一個戲，我們本來感情很好都會一起去吃飯，結果我去拍戲現場遇到他，他都很冷淡，有時候還甚至假裝玩手機，我忍不住訊息他：『我是不是惹你生氣』？他就跟我講『沒有，你想太多』。」

之後就算熊熊想邀約對方吃飯還是遭到對方拒絕：「他都說『最近很忙沒空』，但我都看到他跟別人吃飯，我想說那你就是不喜歡我，所以我之後遇到他也沒有打招呼，後來我就聽到別人跟我說，那個人說我陪睡才可以得到這個角色。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

熊熊個性直率，卻遭到背叛。吳昕蓓拍攝



