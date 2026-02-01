熊爸估狗／博美愛犬罹患水腦症 洪言翔花70萬費心照護

洪言翔（左）帶Milk到附近公園散步，熊爸（右）看出牠喜歡散步，是一隻懂得釋放壓力的狗狗。

歌手洪言翔是南拳媽媽前成員，睽違10年後，去年底舉行專場音樂會「唱你的故事」，反應熱烈。洪言翔7年前在寵物店帶回一隻白色博美犬Milk，一直是他最好的陪伴者，乖巧懂事的Milk，身體毛病一堆，3隻腳分別開刀過，還患上水腦症，這些年花掉洪言翔70多萬元，他也心甘情願。

來到洪言翔的家，Milk很熱情，對每個人都去打招呼，不吵不鬧乖乖跟著。洪言翔表示自己很愛博美犬，某天去逛街時，在寵物店看到Milk的身影，被牠可愛模樣吸引了，後來老闆也來說服，說狗狗很乖什麼的，他便立即把牠帶回家。

Milk每天固定出門散步2至3次，這天聽到要出門時，牠立即乖乖自動跑到包包內，等待出門。

愛犬骨折 自責沒顧好

但Milk帶回家後，洪言翔就發現牠天生水腦症，當下很傻眼，不知如何是好。他說：「當時也曾想把牠帶回店家，可是再想一下，店家賣不出去，牠會很慘，所以最後我還是把牠留下，花錢醫治牠。」因為捨不得放下牠，在醫療費用上花了一筆，回家後很用心照顧牠。

洪言翔（右）曾是南拳媽媽成員，多年前跟團員陳羽緁（中）及曹景豪（左）出席不少歌唱活動。

肇因水腦症吃藥的關係，Milk變得很愛吃，但是小型犬不能過胖，為了吃的問題，洪言翔特別上網找資料，學習如何讓愛犬吃得健康。

熊爸坦言看到七歲Milk的情況，要是洪言翔不說，也不曉得Milk有天生的病，因為牠真的被照顧得非常好，手腳都乾淨，眼睛也很明亮，沒一點淚痕，熊爸笑說給主人100分。

因Milk愛跳上跳下，洪言翔怕牠受傷，所以都跟牠在地上玩耍。（翻攝自洪言翔IG）

之後Milk的苦難還繼續來，因為小型犬的關節容易出問題，像Milk的髖關節發育原本就不好，兩隻腳先後動過刀；加上Milk又很愛跳上跳下，果然有一回就把腳弄到骨折。

熊爸聽後心疼不已，也安撫洪言翔說：「你不要太自責，小型犬的照顧真是要很細心，你已經做得很好了。」如今洪言翔禁止Milk跳沙發，為了不讓牠上沙發，洪言翔在客廳地上放懶骨頭，陪Milk看電視。

外出雀躍 像瘋狂小孩

在家時Milk的情況看來不錯，接著一行人帶著Milk出門散步去，看看Milk出門是否也是一樣乖巧？結果Milk一看到牽繩就非常開心，不停轉圈圈，出門被牽著也很乖，看到陌生人不吠叫；到達公園時，就似一個瘋狂小孩一樣，衝著去探索。

洪言翔（右）歌手出道，但近年轉換跑道，去年曾演出BL劇《全面管控》，跟羅章恩（左）湊對。（翻攝自洪言翔IG）

熊爸覺得Milk在外面的行為，證明牠懂得散步，懂得去釋放壓力，是很會散步的狗狗，而且看到其他狗也沒什麼反應，自己走著、聞著四周的味道，表現出快樂模樣，因為牠和一〇〇分的主人洪言翔，一人一狗相當幸福。

熊爸

犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過20年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。

