熊爸估狗／新技能get 葉欣寧偷師訓練雙犬新招

職業高爾夫球選手葉欣寧（左）帶著2隻寶貝狗兒先到球場跟熊爸（右）見面。

職業女子高爾夫界的「漂亮寶貝」葉欣寧養了2隻狗，分別是3歲的標準型貴賓犬「白白」，以及7歲的雪納瑞「嘟嘟」；這回請熊爸到家裡，因為葉欣寧訓練狗狗遇到困難，熊爸還立即上了2堂課，讓她開心不已。

葉欣寧說哥哥、雪納瑞「嘟嘟」遇到陌生人會吠不停；弟弟、標準型貴賓犬「白白」曾因為太吵被棄養，看到人會興奮撲上去，現在雖然不會太過吵鬧，但撲人的習慣仍未改善。

葉欣寧（右）常帶白白到球場，球友們跟狗狗互動良好。（翻攝自葉欣寧IG）

有剩食 要減量

就戶外所見，白白看到眾人後很開心，沒做出撲人的動作，嘟嘟也沒亂吠叫；回到家中，嘟嘟確實有輕微的吠叫聲。熊爸說：「聽嘟嘟的叫聲，這是例行公事，就是通知主人有陌生人上門，但情況真的還好。而白白就是一隻愛玩的小狗，想跟人互動，會咬著玩具找人玩，只要加以訓練，問題很容易解決。」

忙於球賽之外，葉欣寧對於毛孩公益也很投入。（翻攝自葉欣寧IG）

不過，熊爸發現兩隻狗的碗中仍有食物，叮嚀葉欣寧要看著狗狗吃完食物，若沒吃完就要收走碗，不然搞不清楚哪隻狗吃不完食物。而沒吃完的，下一餐飯量就減少一點，避免食物變質外，也可留意狗狗的食量，以及身體狀況；飲水要每天更換，保持狗狗們的生活品質。

熊爸認為，嘟嘟的吠叫不是太大的問題，只是警戒的表現；而白白因為年紀小，愛玩的個性很明顯，因此可多訓練。葉欣寧笑說，曾想教白白跳呼拉圈，結果白白一看到呼拉圈就吠叫及撲上前。對此，熊爸立即出手，現場示範教學。

變手法 教跳圈

熊爸先把呼拉圈放在地上，以零食指導白白走進呼拉圈裡、再走出來，結果白白愛吃也愛玩，果真一步一步走進呼拉圈再出來。連續重複多次之後，熊爸立起呼拉圈，讓白白跳過去，起初白白很疑惑，不肯走，直到嘗試了三次後，白白成功跳過呼拉圈，看得主人葉欣寧拍手叫好。

身為職業高爾夫球選手，葉欣寧經常外出參加比賽，狗狗們則交由父母照顧。（翻攝自葉欣寧IG）

後來白白叼著玩具找葉欣寧玩，葉欣寧說：「牠就是把玩具一個一個咬出來，要我去撿，我其實是想讓牠自己收玩具，只是我教不會。」熊爸又加碼幫葉欣寧上一堂課，就像跟白白玩躲貓貓一樣，白白咬著玩具找熊爸，找到熊爸後就把玩具放下，熊爸再丟出玩具，反覆幾次後，白白已學會撿回玩具，接著再給牠一個桶子丟玩具，就成功學會了。

熊爸說訓練不難，只要了解狗狗的個性，加以變化手法，讓狗狗愛上，訓練就會成功！

葉欣寧一直想教白白跳呼拉圈，直到熊爸現場示範，白白終於成功跳過。

熊爸

犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過20年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。

