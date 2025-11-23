熊爸估狗／柴犬散步眼無神 晨晨、翎翎苦惱狗狗講不聽

晨晨（中）、翎翎（左）姐妹一起養柴犬熊熊，只是對狗狗的關心度不夠，因此熊爸給了不少建議。

前AKB48 Team TP Unit Peek A Boo成員高硯晨（晨晨）跟妹妹翎翎養了一隻7歲的柴犬，熊爸來到她們的家，姐妹帶著愛犬熊熊出現，熊熊面對陌生人顯得很緊張，散步時明顯不安，熊爸更發現熊熊家居生活品質有點混亂，也提出建議，幫助她們讓熊熊過得更快樂！

柴犬熊熊被晨晨、翎翎姐妹帶出來時，一直處於不安狀態，牠一心想去散步，可是熊爸卻發現被姐姐牽著的熊熊，兩眼沒焦點，就只想亂跑亂衝。熊爸說：「很明顯妳們平日很少帶狗狗散步，各有各的方向，只是靠狗繩維持著關係。」

滿分柴犬 社會化不足

其實熊熊個性天真可愛，只是社會化不足，未來多出門散步看世界，個性會更加穩定。

廣告 廣告

回到家裡，熊熊的狀態比較好，而熊爸發現狗吃飯的區域竟然跟廁所在同一區，而且飯碗內滿滿都是狗飼料，一問才知，狗狗跟貓是吃同一碗，吃的更是自助餐，任貓和狗吃到飽。

熊爸首先解釋，柴犬本身是愛乾淨的狗，不會在同一區域又吃、又大小便，所以他相信狗狗一定在家裡亂大小便，對吃的方面也是愛吃不吃這樣。「其實真的要每一餐吃好就收，不要放在那邊，因為你不曉得哪隻有吃、哪隻沒吃，重點是我們可以從吃飯來看出狗狗的身體狀況。」接著熊爸幫忙把廁所的動線移到廚房旁邊，沒多久，熊熊果然去上廁所了。

熊爸稱讚熊熊是個性好、不咬人的八十分柴犬，而熊熊更可摸、可玩，真的快滿分了。只是牠先是社會化不足，再加上很明顯是散步不夠，他問姐妹倆平均帶牠出門多少次？兩人不好意思說：「上星期有三次。」

陪伴太少 遊戲多互動

晨晨爸爸（右）很支持女兒們養狗，他也幫忙照顧熊熊。

難怪熊熊跟她們不熟，因為出門散步太少。正確來說狗狗散步一天要三次或以上，尤其是柴犬，下雨天、颱風天都要出門，所以難怪牠在家亂大小便。

晨晨說：「因為我們工作比較忙，平日有家人幫忙帶牠去散步，未來我們會多多帶牠出門。」此外，姐妹們覺得熊熊叫都叫不來，不知應該如何讓牠一叫就來。

妹妹翎翎（左）開始拍片當KOL，跟男友出國的影片也放上社交平台跟大家分享。（翻攝自翎翎IG）

熊爸聽了笑笑說：「妳們陪伴牠的時間太少了，你們希望牠聽話，先要多陪伴牠。像平日多跟牠互動，訓練遊戲也可以安排，如果牠愛吃的話，就是很好的訓練機會。」

晨晨曾為AKB48 Team TP的成員，2023年離團後，去年跟家人一起做生意。（翻攝自高硯晨IG）

總而言之熊熊的問題不大，最大問題是在主人身上，只要姐妹兩人多用心、多花時間陪伴，熊熊的問題很容易解決。

熊爸

犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過20年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。

更多鏡週刊報導

熊爸估狗／新技能get 葉欣寧偷師訓練雙犬新招

熊爸估狗／米克斯氣噗噗咬人 司徒建銘毛孩被社區發警告

熊爸估狗／馬爾濟斯E型性格 陸筱晴愛犬狗醫生練武奇才