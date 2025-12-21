熊爸估狗／白博美夫妻爭風吃醋 Liz公平示愛弭平紛爭

熊爸看到Liz拍攝時「狗不離手」，點出這樣對狗狗沒有好處，爭寵也是因主人而起。

「天選THE CHOSENs」樂團以國風電音風格而聞名，這回美麗的團長Liz帶來2隻白博美，分別是5歲的ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ及夭夭；牠們看到陌生人就會不停吠叫，讓Liz頭痛，除此之外，互相爭寵的問題也很嚴重，Liz想請教熊爸該如何處理。

當初Liz先把公狗ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ帶回家，後來因為工作忙碌，怕ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ自己在家會寂寞，不久後再把夭夭抱回來。她原以為一公一母，兩隻狗當夫妻，怎知夭夭是一隻惡犬，只要ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ靠近就會凶牠、把牠趕走。

廣告 廣告

博美犬夭夭（右）十分注意ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ（左）的行動，會一起看著拍攝團隊的一舉一動，這對狗夫妻也算很有默契。

求關注 吵不停

一開始熊爸看到Liz一直把夭夭抱著，ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ想要接近，就會被推開，熊爸忍不住問：「為什麼ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ推開？」Liz說：「因為怕牠會咬夭夭，之前夭夭就曾被ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ撞飛。」

熊爸覺得兩隻狗爭寵，絕對是主人引起的，本來是老大的ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ，在夭夭進門後，原本屬於牠的關注，被夭夭搶走了，也難怪兩隻狗經常吵架。

熊爸認為會哭的孩子有糖吃，夭夭會撤嬌，ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ比較獨立，在媽媽眼中一定會愛夭夭多一點。因此熊爸立即要Liz改變，先是把ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ抱著，夭夭靠近的話就先推開。

熱愛唱歌跳舞的Liz，是浪LIVE的人氣直播主，不時會在社群曬出性感照。（翻攝自Liz IG）

熊爸表示，兩隻狗狗的社會化嚴重不足，因此看到陌生人，或是到了陌生環境都很有壓力，兩隻狗狗對壓力則有不同的反應，ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ會流口水；夭夭是嘴巴不停動，不眨眼睛。

多探險 減壓力

首先要解決的問題，是兩隻狗狗未來必須要多出門，好讓牠們排解壓力，狗狗們也要嘗試跟不同的陌生人接觸。熊爸實地測試，先是讓Liz抱著ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ進房間，夭夭單獨在外面跟陌生人接觸時，不吠叫，會嘗試靠近陌生人。後來ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ出來了，夭夭會吠一下，但看到ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ沒吠叫，牠也停下來。兩隻狗到了陌生人群中，會玩在一起，熊爸發現只要搞定ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ，夭夭自然就沒問題。

熊爸最後表示，只要Liz把注意力放回老大ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ身上，回家先安撫或抱抱ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ，2丶3分鐘後再摸夭夭，牠們的吠叫及爭寵問題就得以解決。

Liz是「天選THE CHOSENs」樂團的團長，以「國風電音」風格而聞名。（翻攝自Liz IG）Liz是「天選THE CHOSENs」樂團的團長，以「國風電音」風格而聞名。（翻攝自Liz IG）

這次熊爸幫狗狗們打了60分，因為狗狗們的改善空間還很大，第一是主人要帶牠們多散步，一天3次以上，可讓狗狗在陌生環境到處探索，獲得舒壓；第二是讓狗狗跟人多相處，牠們的壓力減少後，不眨眼、流口水等狀況也可改善。

最美國樂女團「天選THE CHOSENs」上月在台北舉行「天選之路」音樂會，跨界結合傳統國樂與現代舞台藝術。（翻攝自Liz IG）

熊爸

犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過20年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。

更多鏡週刊報導

熊爸估狗／18歲老狗愛探索 林依彤帶愛犬騎車凸全台

熊爸估狗／柴犬散步眼無神 晨晨、翎翎苦惱狗狗講不聽

熊爸估狗／新技能get 葉欣寧偷師訓練雙犬新招