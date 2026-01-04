熊爸估狗／13歲臘腸後腿無力 咪妃水療雷射復健做好做滿

咪妃（左）帶著愛犬跟熊爸（右）見面，分享照顧老犬心得。

YouTuber咪妃帶著13歲的臘腸犬咪咪來到熊爸教室，跟大家分享一家有鳥、貓、狗與3歲小孩的幸福生活。而13歲的咪咪因後腿沒力，行動不便，自信及安全感不足，讓牠十分黏著咪妃，對此，熊爸覺得狗狗健康快樂就好。

13歲的臘腸犬咪咪來到教室，顯得有點緊張，紋風不動的坐在咪妃身上，任誰叫牠都不理會，但帶著牠出門散步時，卻表現得十分雀躍，原本以為牠不會走路，結果在戶外卻大變身，走得可快呢！

熊爸跟咪妃聊到害怕老犬生病，怕牠有離開的一天。

出生壓傷 行動不方便

熊爸覺得咪咪在室內比較緊張，但在戶外走動時，聞著四周的陌生環境，讓牠紓發壓力，整個狀態變得非常好，表現得很有活力，一點也不像13歲的狗狗，所以還是要多出門走走，讓狗狗紓壓。

廣告 廣告

咪妃是人氣YouTuber、實況主和藝人，平日以分享生活日常、親子育兒、旅遊和遊戲內容為主。（翻攝自咪妃IG）

咪妃表示過去曾養吉娃娃，後來狗狗去當天使了，沒多久朋友的狗媽媽生了兩隻臘腸狗，一公一母。她說：「當時看到咪咪的腳就覺得怪怪，問了才知道牠出生時被狗媽媽壓到，所以後腳無力，那時我想有缺陷的就帶回家吧，因為不曉得別人會如何對牠。」熊爸聽了立即大讚咪妃很有愛心。

對於咪咪的缺陷，咪妃從小就開始為牠做復健、水療、雷射等，就是希望牠的後腳可以走路，而幸運的是，牠還是會走，只是不會像一般狗狗那樣的跑跳。

咪妃說：「因為咪咪是長毛臘腸的關係，後腳無力，有時來不及去廁所，忍不住就尿出來，沾上長毛，整個身上都是尿，像拖巴一樣，真的很可怕，後來覺得包著尿布比較好照顧，狗狗也會比較舒服。」

咪妃帶著咪咪在公園遊玩，剛開始時牠也是黏TT。

一狗二貓 還有小小鳥

事實上咪妃家中有一隻狗、二隻貓和一隻小鳥，再加上3歲的小孩，她每天忙得不可開交，笑言生活真的很充實。至於小孩跟動物們的相處，她說：「真的要慢慢教她，因為小朋友不會用力，會很用力拉狗狗、貓貓的毛，咪咪不會怎樣，不會咬小朋友，而且因為走不動，都是被欺負的。」

咪妃（右）3年前突然閃婚生下女兒小恩（左），工作以外常帶女兒四處玩。 （翻攝自咪妃臉書）

咪妃認為教育很重要，她看到女兒的動作太大，也拉扯著女兒，問這樣痛嗎？女兒知道痛了，再也不敢拉貓貓狗狗。熊爸相當佩服她，一個人要照顧女兒和老狗、貓、小鳥，真的忙到頭昏，咪妃覺得這樣的忙碌很快樂，尤其看到小朋友跟動物的相處非常尊重、愛護及有禮貌，她覺得是一件很快樂的事。

熊爸

犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過20年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。

更多鏡週刊報導

熊爸估狗／白博美夫妻爭風吃醋 Liz公平示愛弭平紛爭

熊爸估狗／18歲老狗愛探索 林依彤帶愛犬騎車凸全台

熊爸估狗／柴犬散步眼無神 晨晨、翎翎苦惱狗狗講不聽