熊爸估狗／18歲老狗愛探索 林依彤帶愛犬騎車凸全台

林依彤（左）帶著18歲的愛犬點點來到熊爸（右）的教室，狗狗很安心的躺在林依彤身上。

女星林依彤曾是P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人的專屬啦啦隊—鋼鐵女神雅典娜練習生，去年離團後獨自發展，如今的她依靠業配、活動工作來維持生 活。她熱愛騎車，曾帶著18歲愛犬點點環島旅行，如今回憶起來也是感觸良多，感慨應該更早帶牠去。點點如今雖然老，聽不到也看不到，但身體卻是一級棒！

林依彤帶著雪納瑞混貴賓的點點來到熊爸教室門外，已經18歲的點點看來很有精神，雖然行動緩慢，卻喜歡四處探索，熊爸覺得這是很好的表現，因為老狗對外界的認知開始下降，對新環境反應較慢，而點點卻是很喜歡，表示狀況很好。

點點今年18歲，行動雖然慢一點，但精神很好，愛到處探索。（翻攝自林依彤IG）

做足功課 騎機車出發

林依彤提到為何帶老狗去環島，她嘆了一口氣說：「以前就很想帶牠去，一直忙工作，過去因上學忙學習，後來工作了就忙工作，直到去年離開啦啦隊後，發現再不帶牠出去，怕來不及呢！」

對於這次七天環島行，林依彤認為事前做的功課沒白費，從路線到住宿都在網上找了資料，而點點因這次行程變得活力十足，令她始料未及。她說：「環島前的牠其實行動力不太好，腳是一拐一拐的，但是在過程中，發現點點眼中有光，對於新環境很雀躍，愛四處探索，行動力變好了。」

林依彤今年帶著愛犬環島，點點對於陌生環境非常興奮，身體狀況也變得更有活力。（翻攝自林依彤IG）

她坦言出發前也有反對聲音，認為狗狗已18歲了，不應該讓牠太累。但林依彤覺得事前的準備做足，把動物醫院資料也找好，基本上就沒有問題。她說：「我希望為牠留下最美的回憶。」

失明失聰 活力一級棒

熊爸覺得只要做足準備功夫，一切都可以，重點是點點變得更加有活力，證明林依彤是對的。當然，在現場所見，點點的精神真的很好，根本不像18歲的狗狗，從進入教室以後，牠的反應是開心的，除了不斷探索，也沒有停下來休息，完全不像失明失聰的老狗。

林依彤曾是啦啦隊練習生，但去年離團。如今經營自媒體，不時在社群發性感照。（翻攝自林依彤IG）

從外表來看，點點的毛髮被照顧得非常好，四肢乾淨，重要是看到牠被林依彤嬰兒抱，也不掙扎，很安心的被抱著。林依彤說點點在18歲前，還是很愛吠叫的狗狗，是近幾年才變得安靜，可能年紀到了，個性比較穩定。

點點陪伴林依彤18年，她希望愛犬身體健康，能夠陪伴她長長久久。（翻攝自林依彤IG）

熊爸認為點點目前狀態很好，身體也沒病痛，狗狗只是看不到及聽不到，其他的狀態都很好，只要注意牠的飲食，定時吃飯，還有多帶出門走走，多陪伴，牠的心情就會很好了。

