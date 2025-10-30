熊特別怕這聲音！日本通令學童隨身帶「空寶特瓶」防熊襲
日本今年熊襲事件頻傳，甚至發生數起熊闖入校園事件，並造成13人喪生。文部科學省30日與環境省聯名發布通知，呼籲全國各地教育委員會等機構採取措施，保障兒童在校及上下學途中的安全，防止熊襲。這份通知提到，可以隨身攜帶一個空的寶特瓶，因為熊不喜歡扭壓寶特瓶的聲音。
《每日新聞》報導，文部省在通知中指出，北海道與東北地方已採用這項措施，作為防範熊的對策。
其他建議事項包括，必要時應檢查或改變上下學路線，建立緊急聯絡體系等；文部省亦要求各地學校根據當地狀況，將防熊措施納入校內危機管理手冊。
這份通知也附上由環境省、北海道、岩手縣花卷市、秋田縣男鹿市共同制定的《熊出沒應對手冊》，其中建議，若學生上下學路線有熊出沒的危險，應考慮由家長接送、臨時停課或改為在家線上授課；上下學途中不要攜帶食物，若發現熊的腳印，應立即離開現場等。
在文部省的通知中，推薦攜帶熊鈴或腳踏車鈴；通知提到，熊特別討厭「啪叩啪叩」（パコパコ）的聲音，因此建議隨身帶著能發出類似聲音的空寶特瓶。
日本熊出沒及熊襲事件，已從每日一熊增加到「每日N熊」。一頭熊29日撞破山形縣南陽市一所學校的玻璃，同日一頭熊闖入山形縣山形市的東海大學山形高中的棒球社團場地，在7時左右，甚至闖入室內練習場吊掛在網子上。
福島縣西會津町的一名18歲男高中生放學回家途中，28日晚間約7點目擊一頭熊穿越馬路，所幸男學生沒有受傷。這頭身長約1公尺的熊由西往東穿越馬路，進入馬路東側的樹林，警方呼籲當地居民保持警戒。
由於日本各地熊襲事件層出不窮，中央政府30日召開相關部長會議，並宣布計劃在下 月中旬之前制定一系列政策，應對熊造成的損害。
