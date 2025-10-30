熊禍為何氾濫？日本熊襲事件創年度新高 「這幾地」旅遊需當心

綜合媒體報導，日本近期熊襲事件頻傳，導致民眾與遊客人心惶惶。根據日本環境省，今年(2025)截至目前，已有12人遭熊襲身亡，全國逾170人傷亡，創下有紀錄以來的新高。

面對野熊攻擊事件頻傳的嚴峻情勢，日本政府決定大幅提升應對層級。原本由各部會參與的「關係省廳連絡會議」將全面升格為「關係閣僚會議」，顯示當局對此問題的高度重視。

據《朝日新聞》資料，今年6月開始，日本各地熊出沒的情況增加，今年1月至10月日本各區域的熊出沒地點分別包含北海道、青森縣、秋田縣、岩手縣、山形縣、宮城縣、福島縣等，而熊患最為嚴重的地方位在秋田縣。

為何日本熊襲事件頻繁？

由於人口縮減與氣候變遷等因素，野熊近來愈來愈常入侵城鎮。氣候變遷不僅影響橡實等熊的食物來源，也導致牠們的冬眠期產生變化。

日本東京農工大學教授小池伸介表示，日本人口往都市集中、鄉村地區少子高齡化。有些人跡罕至的聚落居民放棄耕地，耕地重回森林，這都是野生動物活動範圍擴大的原因。

另外，作物歉收會導致熊隻覓食範圍改變，若周圍民眾種植柿子或栗子等作物沒有及時採摘，也可能引來熊隻光顧。

日本兵庫縣立大學環境科學研究所教授橫山真弓則認為，食物固然是一點，不過更主要的還是熊隻數量暴增。根據估計，日本各地大約有4萬多頭亞洲黑熊，其中又是以北部的數量比較多，在北海道還有1萬2000頭體型更大的棕熊。

關於數量暴增的原因，目前有兩種假說：一種是實際棲息在日本的熊的數量可能比估算的還要多，第二種則是熊正以高於目前人類估算的繁殖速度快速增加。

遇熊可以這麼做

目前只有兩種熊類棲息在日本，包括亞洲黑熊，以及分布於北海道、體型更碩大的棕熊，不過亞洲黑熊性格通常較膽小，因此傷人的例子多是棕熊所為。

在台灣這座島上，野生熊類目前只有台灣黑熊，而台灣黑熊是亞洲黑熊的亞種之一，根據農業部林業及自然保育署的網站，提供了幾項預防和應對的方式。

一、結伴同行。

二、避免在晨昏或夜間活動，留意是否有熊出沒相關告示牌，或是爪痕、腳印、排遺（糞便）等熊跡。

三、攜帶熊鈴等能造成聲響的物品，使黑熊主動避開人類，並且妥善收好食物、廚餘及垃圾，避免吸引黑熊覓食。

四、準備防熊噴霧以備不時之需。

五、若遠遠看到黑熊，要保持鎮定勿驚慌，不要主動靠近、大喊或有過大的動作吸引熊隻的注意，應面朝熊、緩慢安靜地離開現場。

六、若熊持續朝人接近，或有威嚇的動作時，也要冷靜的採面朝熊的方式，盡可能的拉開距離，尋找適當的掩護。

七、若人、熊距離過近，必要時以大叫、揮舞器具進行嚇阻，並使用防熊噴霧驅趕，待脫身後進行通報。

此外，不要試圖逃跑或爬樹，熊的速度和敏捷度遠超人類。若不幸無法避免被熊攻擊，則建議採取趴姿讓腹部貼地、以背包等物品保護背部、雙手護著脖子、頸部和頭部，即便被熊翻身也要恢復成原來的保護姿勢。

遇熊不可搖鈴？專家：日本熊的習性已經改變

根據我國農業部網站描述，雖然可使用熊鈴等物品造成聲響促使熊主動避開人類，但日本山林情報館長佐佐木俊尚卻指出，日本熊的習性已經出現改變，開始把人類視作食物；他強調，若遇到攻擊性強烈的熊，最好不要搖熊鈴，原本用來驅趕熊的聲音，可能反而引來熊的目光。

研究熊類逾半世紀的日本黑熊研究所所長米田一彥說：「吃過人肉的熊會記住味道，並將人類視為獵物。」部分熊群更可能透過血緣傳播這種危險行為，開始主動獵捕人類。

日本岩手大學農學部的副教授山內貴義也表示，今年的熊隻不只習慣人類、不害怕人類，部分甚至出現「凶暴化」的傾向，再加上今年無法預測熊隻冬眠的時間，所以即便到了12月，民眾也不可掉以輕心。