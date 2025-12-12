「熊肉料理」掀風潮！日本肉舖詢問度爆表 店長大推：味道鮮美吃不膩

國際中心／張尚辰報導

近期，日本各地熊襲事件頻傳，除了造成民眾人心惶惶以外，卻也掀起了一股「熊肉料理」的風潮。長野縣飯田市一間擁有68年歷史的精肉店「肉之鈴木屋」店主透露，許多民眾都為了品嘗熊肉料理特地上門購買，詢問度也明顯增加了不少。

根據日媒《長野放送》報導，肉之鈴木屋除了販售鹿肉、山豬肉以外，還有日本最近非常受歡迎的「熊肉」，店家還特地選用深山獵捕的年輕熊隻，店內不僅有調味好的熊肉，還有優質熊脂切片，吃起來細緻又不會膩。

店主鈴木理表示，熊肉在美食界中一直都是一種珍貴的食材，甚至可以稱為「頂級料理」，他說，無論是肉的口感或是油脂吃起來都非常美味，味道鮮美吃起來也不會膩。

鈴木理說明，目前熊襲事件頻傳，最主要的原因是「過度繁殖」，山林無法容納導致熊隻只能被迫接近人類所生活的區域，而那些接近人類的熊隻不僅不懼怕人類，甚至還會主動攻擊，「這是一種非常不好的習性」。對此，鈴木理想藉由販賣熊肉告訴社會大眾，「想減少熊隻危害，最重要的辦法是在於培養優秀的狩獵人員，以及強化山林管理」。

最後，鈴木理向想嘗試熊肉又卻步的民眾喊話，「熊肉是來自山林裡的恩賜，如此高品質又美味的肉品，何不試吃看看呢？」同時，鈴木理也呼籲消費者，希望大家在吃熊肉的同時，可以抱持著感恩的心，並認真思考該如何在人與大自然間保持良好的關係。

