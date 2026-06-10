熊至少應還有一隻！ 日本宇都宮市週四繼續警戒熊蹤

日本栃木縣宇都宮市連日接獲多起熊目擊報案，當地警方6月9日手持「刺股」在市區搜尋熊蹤。路透社



日本栃木縣宇都宮市上週末開始出現各種熊在市中心逛大街的影像畫面，引起恐慌。當局與獵友會雖在週二（9日）成功用麻醉槍捕獲一隻重達100公斤的成年公熊，但週三上午有出現「兩隻熊」一同出沒的情報，很有可能至少還有另一隻熊仍在市內。

宇都宮市已經因為熊出沒問題從週一到週三連三天停課，受影響的中小學將近100所。如果還有熊繼續在市中心地區晃蕩，何時能夠恢復上課就是很大的疑問。

《下野新聞》週四下午報導，截至當地時間下午2時左右，並未出現新的熊出沒目擊報告。

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但是，由於週二早上警方曾接獲「看到 2 頭熊」的目擊通報，因此不能排除與週二被捕獲的那隻熊不同的另一隻熊，仍然留在市區。特別是被目擊到的「另一頭熊」，體型明顯沒有像被捕獲的熊那麼大。

岩手大學農學部副教授山內貴義接受日本電視台採訪時說：「宇都宮市區並非熊隻頻繁出沒的地方。我原本以為只有1頭。在遠離山區的地方，同一個時間點有多隻個體同時下山並在市區遊蕩，從機率上來說應該不太可能。」

宇都宮市不是什麼山中的小縣城，而是栃木縣首府，北關東最大城市，都市化程度非常高。

基於被捕獲的熊是一頭成年公熊，因此基本假設會是「沒有第二隻」的看法，因為，山內貴義說：「如果是抓到成年母熊，我會認為有可能帶著小熊，但這次抓到的是公熊，所以應該與親子無關。而且這隻個體相對較大，感覺是單獨行動。」

但是，山內貴義副教授對於在商店街出現的熊畫面，以及9日拍到熊翻越圍欄的影像，感到異常的情況，他說：「出現在商店街的那隻，我覺得個頭沒那麼大，但後來的影像看起來體型偏大。今天牠在河裡游泳，還有在某處路上行走的影像。看到這些，會覺得牠體型稍微大了一點。搞不好真的有好幾頭。但宇都宮突然在同一時期出現2頭熊，實在有點異常。」

茨城縣自然博物館館長山崎晃司氏也說：「在商店街奔跑的熊，感覺沒有那麼大；但另一方面，也有影片拍到看起來稍微大一點的熊，這是接下來判斷的關鍵。必須將捕獲的個體與監視器等拍到的影像進行比對。」

如果市內真的有2隻以上的熊，山崎晃司解釋說，可能的原因是「現在是交配期，成年的公熊和成年的母熊有可能在一起行動。」

但是，「公熊的活動範圍很大，但成年母熊的活動範圍並不廣，這就讓人納悶為什麼牠們會在這裡走在一起。母熊的定居性很強，按理說沒有理由從山上的棲息地一路移動到宇都宮。」

山崎晃司表示，出現熊蹤的位置，應該可以採集到體毛，「檢測毛囊的 DNA，就能知道是不是同一隻，做這件事非常重要」。

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