熊至少應還有一隻！ 日本宇都宮市週四繼續警戒熊蹤
日本栃木縣宇都宮市上週末開始出現各種熊在市中心逛大街的影像畫面，引起恐慌。當局與獵友會雖在週二（9日）成功用麻醉槍捕獲一隻重達100公斤的成年公熊，但週三上午有出現「兩隻熊」一同出沒的情報，很有可能至少還有另一隻熊仍在市內。
宇都宮市已經因為熊出沒問題從週一到週三連三天停課，受影響的中小學將近100所。如果還有熊繼續在市中心地區晃蕩，何時能夠恢復上課就是很大的疑問。
《下野新聞》週四下午報導，截至當地時間下午2時左右，並未出現新的熊出沒目擊報告。
但是，由於週二早上警方曾接獲「看到 2 頭熊」的目擊通報，因此不能排除與週二被捕獲的那隻熊不同的另一隻熊，仍然留在市區。特別是被目擊到的「另一頭熊」，體型明顯沒有像被捕獲的熊那麼大。
岩手大學農學部副教授山內貴義接受日本電視台採訪時說：「宇都宮市區並非熊隻頻繁出沒的地方。我原本以為只有1頭。在遠離山區的地方，同一個時間點有多隻個體同時下山並在市區遊蕩，從機率上來說應該不太可能。」
宇都宮市不是什麼山中的小縣城，而是栃木縣首府，北關東最大城市，都市化程度非常高。
基於被捕獲的熊是一頭成年公熊，因此基本假設會是「沒有第二隻」的看法，因為，山內貴義說：「如果是抓到成年母熊，我會認為有可能帶著小熊，但這次抓到的是公熊，所以應該與親子無關。而且這隻個體相對較大，感覺是單獨行動。」
但是，山內貴義副教授對於在商店街出現的熊畫面，以及9日拍到熊翻越圍欄的影像，感到異常的情況，他說：「出現在商店街的那隻，我覺得個頭沒那麼大，但後來的影像看起來體型偏大。今天牠在河裡游泳，還有在某處路上行走的影像。看到這些，會覺得牠體型稍微大了一點。搞不好真的有好幾頭。但宇都宮突然在同一時期出現2頭熊，實在有點異常。」
茨城縣自然博物館館長山崎晃司氏也說：「在商店街奔跑的熊，感覺沒有那麼大；但另一方面，也有影片拍到看起來稍微大一點的熊，這是接下來判斷的關鍵。必須將捕獲的個體與監視器等拍到的影像進行比對。」
如果市內真的有2隻以上的熊，山崎晃司解釋說，可能的原因是「現在是交配期，成年的公熊和成年的母熊有可能在一起行動。」
但是，「公熊的活動範圍很大，但成年母熊的活動範圍並不廣，這就讓人納悶為什麼牠們會在這裡走在一起。母熊的定居性很強，按理說沒有理由從山上的棲息地一路移動到宇都宮。」
山崎晃司表示，出現熊蹤的位置，應該可以採集到體毛，「檢測毛囊的 DNA，就能知道是不是同一隻，做這件事非常重要」。
更多太報報導
【有片】抓到一頭了！日本宇都宮市出動麻醉槍 民宅院子成功捕獲熊
好幾隻熊在市中心逛大街！ 日本宇都宮市週一週二連兩天緊急停課
宇都宮40多起「目擊野熊」通報！市立94間中小學臨時停課
其他人也在看
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
傅子純正確死因曝光！遺孀數度哽咽：他同意插管的
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
「黃山料遭diss」紅出圈！前總統陳水扁幽默神回覆 大批網友朝聖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅批評作品「水到不行」、內容大同小異，明明看完6本著作「但體感只有 2本」，犀利又充滿歡樂的讀後感掀起網友熱烈討論。沒想到前總統陳水扁也跟上這波話題，巧妙以「黃刪料」回應網友對他的讚嘆，吸引許多網友按讚留言。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
惡房仲球場「打工讀生巴掌罵髒話」慘了！遭判刑3月
今年（115年）台南市亞太棒球場發生男子不爽現場管制措施，跟中職工讀生吵架時竟然打對方巴掌的事件，這位職業是房仲的蔣姓惡男，近日被判3個月徒刑，可易科罰金。
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...
獲利後剩房地產能放錢？他點名房地產讓人安心 網一面倒喊：要賣房了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導近期股市震盪加劇，不少投資人開始重新思考資產配置。一名網友就在PTT發文表示，股市大跌讓他再次意識到投資市場存在修...