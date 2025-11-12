熊襲民宅、猴亂山村！日本各地野生動物頻闖住宅區

日本各地「熊害」持續升溫。（示意圖／Pexels）





日本各地「熊害」持續升溫，秋田市一名飼主眼睜睜看著愛犬被黑熊連同狗屋拖走，下落不明。而就在今天（12日）岩手縣花卷機場也傳出野熊闖入停機坪，航班被迫全面停飛。但熊害未平，猴災又起，在北阿爾卑斯山區原本深受觀光客喜愛的雪猴，卻翻找民宅、偷吃農作，成了居民惡夢。

飼主看到寵物被熊拖走，簡直嚇傻了，在秋田市一隻野熊闖入這間民宅後方，把整個狗屋拖行了將近10公尺遠，柴犬的鍊子斷裂，但飼主心愛的柴犬至今下落不明。

不只闖入民宅，在岩手縣花卷機場，今日下午也傳出野熊闖入停機坪，隨後穿越跑道失去蹤影，機場當局緊急封鎖跑道，所有航班全面停飛，至少有2架航班延誤，警方目前仍在附近搜尋熊的蹤跡。

日本從北海道到京都都有「熊出沒」危害，位於本州的北阿爾卑斯山區還多了一害。泡在溫泉裡的獼猴，看起來悠然自得模樣呆萌，牠們生活在被譽為「日本屋脊」的北阿爾卑斯山區，深受觀光客喜愛，但對當地居民，特別是農民來說，這些猴子卻成了令人頭痛的「害獸」。

居民秀出一張張闖入民宅後的照片，食物被亂啃、亂丟，家中一片狼藉，雞蛋、麵包、穀物、水果幾乎被吃光。

當地農民丸山茂：「牠們吃蘋果的時候，還會把蘋果亂丟，邊吃邊掉，感覺就像在說『嘿，看我在吃呢！』那種態度。」

囂張的獼猴不僅強闖民宅，還大肆破壞農作物，農民苦不堪言。政府只得求助狩獵協會，展開所謂「有害動物控制」行動，希望減少猴群數量。

