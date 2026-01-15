熊讚讓蔣萬安忍不住學馬叫？北市公布「今馬熊讚」春聯

台北市長蔣萬安以趣味影片，公布馬年春聯的樣式。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）



農曆年將至，台北市長蔣萬安以趣味影片，公布馬年春聯的樣式，除了有北市吉祥物熊讚的圖案外，祝福賀詞更取台語諧音「今馬熊讚」，其中春聯字體，還是由蔣萬安親筆書寫。

台北市吉祥物熊讚vs.台北市長蔣萬安：「騎馬騎馬，啊~，馬馬馬。」

台北市長蔣萬安超投入，玩比手畫腳，甚至還學馬的聲音。更要跟台北市吉祥物熊讚，應景的寫春聯。

台北市吉祥物熊讚vs.台北市長蔣萬安：「欸你怎麼可以這樣撞我！還搔癢，不可以這樣子。」蔣萬安跟熊讚比拼，互相使出干擾戰術。台北市吉祥物熊讚vs.台北市長蔣萬安：「寫好換你，（可惡，搔你癢。）」蔣萬安左右跑來跑去，還把手肘靠在熊讚頭上，另一隻手拿筆，作勢要亂畫熊讚的春聯。

農曆年將至，熊讚俏皮露面，是為了推馬年的春聯，圖案有馬有熊讚一起比讚，今馬熊讚諧音今嘛上讚。

台北市吉祥物熊讚vs.台北市長蔣萬安：「熊讚今年還特別準備了週邊商品，有非常可愛的今馬熊讚的書籤、小徽章束口袋。」

不只跟熊讚一同下筆，蔣萬安也和台北市議會議長戴錫欽揮毫。

不過蔣萬安被問到綠營批評台北市營養午餐免費政策，及提升教師行政獎金是恣意花費，他點出綠營縣市首長也跟進。

台北市長蔣萬安：「不希望讓任何一個孩子，因為家庭經濟狀況，而感受到差異，我也很高興看到包括台南高雄屏東嘉義，也都願意一起來，為了孩子的健康吃得安心。」

蔣萬安不動怒，彷彿告訴罵他的人，2026選情如同春聯吉祥話，金馬熊讚！

