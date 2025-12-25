熊貓不只是熊貓！東京熊貓將被送返中國...《日經》解析熊貓外交起源並非共產黨：乘載中國國家利益本身
中日關係逐漸緊張，東京上野動物園雙胞台熊貓將被送返中國。《日經》報導「熊貓外交」歷史，起點其實是中國國民黨政權，中方邀請美國專家將兩隻熊貓送往美國；《日經》指出，熊貓乘載中國所認知的國家利益本身，「看似只是熊貓，實則不只是熊貓。日美中三國關係與熊貓外交的深層脈絡，遠比表面複雜。」
「熊貓外交」的始祖並非中國共產黨 其在日美開戰前曾扮演關鍵角色
年初1月下旬，確定將被送返中國的，是東京上野動物園的巨型貓熊。這對惹人憐愛的雙胞胎，一隻雄性「香香（シャオシャオ）」與一隻雌性「蕾蕾（レイレイ）」。18日中午，筆者前往擠滿依依不捨人潮的園區時，在入口售票機前，工作人員卻給出了一項意外的提醒。
「即使現在入園，今天也無法觀賞熊貓。能在閉園前看到熊貓的排隊名額，已於上午11點半截止。」
進一步詢問後得知，自東京都於15日正式公布返還消息後，來園人數日益暴增。「即使是在不需要事前預約的時期，早上入園也不保證能在傍晚前見到熊貓。」工作人員如此說道。
⸻
共產黨的宿敵，曾操盤對美形象戰略
以黑白相間、毛茸茸模樣風靡全球的熊貓，其影響力在歷史上甚至左右過國際局勢。1972年日中邦交正常化時，熊貓所扮演的角色早已廣為人知。
多數人以為，巧妙運用珍稀動物的「熊貓外交」，是毛澤東時代，由周恩來等人主導的中國共產黨獨創外交戰略。然而，這其實是一種誤解。
事實上，中國熊貓外交的源頭，並非中國共產黨政權，而是其宿敵、競爭政黨所創。更值得注意的是，當年熊貓外交最初的對象，正是美國。
在現任日本首相高市早苗就「台灣有事」所作的國會答辯導致日中關係轉冷之際，回顧這段歷史尤具意義。因為當前劇烈起伏的美中關係，也正深刻影響著今日的日中互動。
若要追溯熊貓外交的起點，必須回到1937年盧溝橋事變爆發、日中戰爭全面展開的前一年。1936年，中國的熊貓便已有出海紀錄。一名美國女性在四川取得一隻幼年熊貓，並將其帶往美國。取得地點，據稱就在2008年四川大地震重災區——汶川縣一帶。
這隻被命名為「蘇琳（スーリン）」的熊貓，在美國掀起熱潮。看準這股人氣，並將其巧妙轉化為對美形象戰略工具的，正是當時的中國國民黨政權（中華民國）。1941年，在日中戰爭最激烈之際，可說是首次真正意義上的「熊貓外交」正式啟動。
⸻
蔣介石與宋美齡主導的對美熊貓外交
這是一段對日本命運產生巨大影響的歷史事件，其重要性遠非今日可比。因為不久之後，日本便將與美國正面開戰——1941年12月8日的珍珠港事件。
在與日本交戰、國運岌岌可危的情勢下，中國亟需提升國家形象，而「熊貓外交」正是這項戰略的核心。站上第一線的關鍵人物，正是國民黨領袖蔣介石的夫人——宋美齡。
在蔣介石的大本營重慶，中方甚至邀請美國博物館專家，舉行隆重儀式，將兩隻熊貓送往美國。當時《讀賣新聞》上海電的報導，以帶有諷刺意味的標題形容此舉為「用珍獸討好（美國）」。
1943年，熊貓外交的操盤手宋美齡更親赴美國，在國會發表演說，成功拉攏美國輿論向中國傾斜，並在客觀上加劇了對日情緒的惡化。這可說是日美開戰前，對美熊貓外交的第二波行動。
二戰結束後，1949年中國共產黨建立中華人民共和國。共產黨不過是將其親手擊敗、驅逐的國民黨政權曾使用過的對美熊貓外交手法，轉而運用於對日邦交正常化與建交之上。這樣的歷史解讀，並非沒有道理。畢竟，距離宋美齡主導的對美熊貓外交，已過了30多年。
⸻
東日本大震災復興與再度浮現的熊貓外交
進入21世紀後，中國再次嘗試將熊貓作為對日外交的象徵。2011年3月，東日本大震災發生，造成巨大傷亡與破壞。
震災後，東北核心城市仙台，曾浮現「以熊貓作為復興象徵」的構想。契機是同年5月，時任中國國務院總理溫家寶來日出席日中韓領袖會談。
溫家寶親赴福島、宮城災區，向避難兒童贈送熊貓玩偶。地方媒體《河北新報》當時報導，一名3歲孩童接過玩偶後露出燦爛笑容，說出「好開心啊」。該孩童原居南相馬市，隨家人避難至福島市。
不久後，擁有大型動物園「八木山動物公園」的仙台市，正式浮現熊貓引進構想。當時的仙台市長、以及親中派的自民黨重量級議員積極推動，甚至連當時在演藝圈具影響力的舊傑尼斯事務所，也表態願意提供資金支援，並聘請熟悉中方管道的資深專業人士，顯示投入程度之深。
然而，2012年尖閣諸島國有化引發中國大規模反日示威，日中關係急速惡化，日系企業工廠遭焚毀。雙方民意對立加深，「熊貓外交」自然無從談起，仙台的熊貓計畫最終無疾而終。
⸻
美中首腦會談與熊貓外交的現實意涵
10月30日，中國國家主席習近平在韓國釜山，與即將返國的美國總統川普於韓國空軍基地貴賓室會談。對中國而言，最大成果在於成功促成川普於2026年4月訪中，而習近平則預計於同年下半年以國賓身分回訪美國。
換言之，透過「2026年相互訪問」的預約，美中以貿易為主軸的對抗，進入近一年的「暫時休戰」。這也成為中國對日本態度轉趨強硬的背景之一。川普本人對中國過度對日施壓保持沉默，亦可視為維持這種微妙平衡的結果。
在此背景下，明年初上野動物園熊貓全面消失、日本將陷入「零熊貓時代」的急轉彎動向，與日美中三國關係的變化密切相關。掌握海外租借生殺大權的中國政府，讓熊貓同時成為衡量雙邊關係溫度的「外交溫度計」。
筆者曾於2015年採訪四川成都的成都大熊貓繁育研究基地——與本月初法國總統馬克宏夫人布莉姬特造訪的同一地點。當時，僅目視即可看到約15隻剛出生不久的熊貓寶寶，宛如熊貓的托嬰所與幼兒園。
部分人工繁殖的熊貓，正等待被派往海外。法國租借的熊貓已有部分於11月返還中國，但隨著馬克宏此次訪中，雙方已宣布計畫於2027年再向法國提供新的熊貓配對。
熊貓，這種屢次在歷史上發揮巨大外交影響力的珍獸，其角色絕不可輕忽。它所承載的，正是中國所認知的國家利益本身。
看似只是熊貓，實則不只是熊貓。日美中三國關係與熊貓外交的深層脈絡，遠比表面複雜。此刻，或許只能冷靜、耐心地觀察其走向。
（圖片來源：三立新聞）
更多放言報導
美國 AI 半導體「效能是中國 5 倍」！《日經》：2年後差距將擴至 17 倍
傳中國仿ASML造出EUV原型機...謝金河批「彎道超車」伴隨車毀人亡：不尊重智慧財產權...商業秩序也蕩然無存
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 159
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 103
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 5
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 104
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 74
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 135
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 309
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 82
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 95
疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩
台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，57歲男子余家昶因捨身阻暴不幸喪命，民眾紛紛獻花致意，其中發現似乎為嫌犯張文哥哥的親筆信，他在信中提到「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事，引發眾人關注。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 81
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
謝國樑對手出現了！吳子嘉大膽斷言基隆市長選戰終局
2026年基隆市長選舉即將來臨，民進黨選對會建議徵召基隆市議長童子瑋，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。媒體人吳子嘉直言，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 65