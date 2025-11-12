熊闖入花卷機場一度暫停起降 男子遛狗遭兩隻熊攻擊

日本岩手縣的花卷機場，今天有野熊闖入，機場一度暫停班機起降。另外當地今天又傳出野熊攻擊事件，一名男子在遛狗時，遭兩隻熊攻擊，所幸沒有生命危險。由於熊害事件頻傳，秋田縣防熊相關產品，已經被搶購一空。

日本的「熊害」事件越來越頻繁，傳出多起熊襲事件的秋田縣防熊噴霧等多項防熊商品銷售一空。（圖／モンベル官網）

日本岩手縣花卷機場日前遭野熊闖入，導致機場一度暫停班機起降，同日當地又發生野熊攻擊事件，一名50多歲男子在遛狗時遭兩隻熊襲擊，所幸無生命危險。北海道札幌的公園也因熊出沒而關閉，園內一隻野熊最終被捕獲撲殺。由於熊害頻傳，秋田縣的防熊相關產品如噴霧、鈴鐺等已被民眾搶購一空，日本今年已發生220起熊害事件，當局正積極尋找有效應對政策。

在大谷翔平的故鄉岩手縣，花卷機場於12日中午傳出野熊闖入事件，機場立即採取緊急措施，關閉跑道並全面暫停起降作業。雖然野熊尚未被捕獲，但機場起降作業在不久後就恢復正常。同日在岩手縣，一起野熊攻擊事件也引起民眾恐慌。上午6點15分左右，一名50多歲男子帶狗散步時遇到2隻熊，其中一隻朝他衝過去並發動攻擊，隨後兩隻熊逃離現場。這名男子所幸能自行就醫，意識清楚且沒有大礙。

更令人擔憂的是，同一天在岩手縣盛岡市中心也有人目擊到熊的蹤影，附近學校因此不得不停課以確保學生安全。一位當地居民表示，他在這裡住了近20年，這種事情還是第一次遇到，顯示野熊出沒市區的情況相當罕見。

北海道札幌地區同樣面臨野熊威脅，當地公園因熊出沒而被迫關閉。熊的足跡清晰地印在雪地上，連動物園的監視器都捕捉到野熊出沒的畫面。這隻闖入的野熊最終在園內被捕獲並撲殺。在熊害重災區秋田，防熊商品已被民眾搶購一空。店員向媒體表示，防熊噴霧和鈴鐺等商品都已售罄，向顧客表達歉意。當地警察帶著獵槍進行驅熊行動，而當局也在嘗試制定更有效的應對政策，包括使用類似甩炮的驅熊工具。

熊害事件已嚴重影響當地居民的日常生活。平常遊客如織的賞楓公園休息區，因為擔心遇到熊而變得空無一人。為了確保兒童安全，當地室內體育場開始開放給民眾使用，讓小孩能在安全的環境中玩耍。日本今年已經記錄了220起熊害事件，情況令人憂心。

